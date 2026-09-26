Exatlón México ¿Quién será eliminado el domingo 27 de septiembre? (Exatlón México)

Tras una semana llena de desafíos, los equipos han demostrado sus habilidades en Exatlón México 2026; sin embargo, el domingo 27 de septiembre una atleta dejará la competencia después de cinco semanas. Aquí te contamos todo lo que ha circulado acerca de la posible eliminada.

Esta semana todas las mujeres han estado en peligro, debido a que el domingo una de ellas dejará la competencia. Es por eso que los Rojos y los Azules se enfrentaron el día de ayer por la Supervivencia.

¿Quién sale de Exatlón México este domingo 27 de septiembre?

Durante intensas jornadas en las que los atletas pusieron al límite sus habilidades, los Rojos salvaron a sus integrantes mujeres al ganar las Batallas por la Supervivencia I y II, por lo que dos mujeres Azules terminaron en el Domingo de Eliminación de este 27 de septiembre.

Gina Torres, al perder el reto de sentencia individual, quedó como la única confirmada, hasta el momento, para enfrentarse al duelo de eliminación.

También, debido a los resultados de la semana, dos integrantes del equipo Azul la acompañarán, así como una del equipo Rojo (quien ya tenía su lugar asegurado por el bajo rendimiento) y además una última atleta que se confirmará momentos antes de la competencia.

Sin embargo, distintos rumores apuntan a que las competidoras que se enfrentarán en el Domingo de Eliminación serán Tanya Núñez, Natasha Septién o Andrea Medina del equipo Azul, mientras que del equipo contrario el nombre que más ha sonado es el de Zudikey Rodríguez.

Cabe recalcar que todos son rumores y cualquier cosa puede pasar durante el Domingo de Eliminación, por lo que se recomienda que se siga la transmisión en vivo de Exatlón México.

Horario y dónde ver en vivo la eliminación de Exatlón México este 27 de septiembre

El capítulo de Exatlón México 2026 del Domingo de Eliminación, donde se sabrá quién abandonará la competencia esta semana, será transmitido en horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Los seguidores del reality pueden ver la transmisión de Exatlón México en vivo a través de la señal de Azteca UNO, así como en la plataforma de streaming Disney+.