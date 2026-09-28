La Casa de los Famosos: ¿Quiénes son los finalistas de la cuarta temporada y cómo llegan a la última semana?

La Casa de los Famosos México Tras la última gala de eliminación, se definieron a los 7 participantes que estarán en la semana final del reality show en su cuarta temporada.

Tras la expulsión de Brianda Deyanara, La Casa de los Famosos México 2026 llegó a su última semana con siete participantes que todavía aspiran a quedarse con el primer lugar de la cuarta temporada: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez.

Mariana Ochoa: De primera eliminada a finalista

El recorrido de Mariana Ochoa es uno de los más particulares de esta edición. La cantante y actriz, conocida principalmente por su trayectoria con OV7, fue la primera eliminada de la temporada, pero tuvo una segunda oportunidad al permanecer en El Exilio y posteriormente regresar a la competencia por decisión del público. Después de volver a la casa, consiguió avanzar hasta convertirse en la primera finalista de la temporada al ganar la dinámica de “La Boutique”.

Karina Torres: Una de las favoritas desde el inicio

Karina Torres llegó a la final después de obtener uno de los mayores respaldos de sus compañeros en la última nominación positiva. En esa dinámica, los habitantes debían repartir puntos entre quienes querían ver en la semana final y la creadora de contenido consiguió 13 votos a favor, suficientes para asegurar su lugar junto con Yahir.

Durante las semanas anteriores, Torres se involucró en distintas alianzas y conflictos de la casa. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante las confrontaciones con Masad Altamimi, cuando intervino en una discusión entre el creador de contenido y Ese Pérez.

Yahir: La figura musical que encontró protagonismo en la convivencia

El cantante Yahir llegó a la final después de obtener 10 puntos en la última nominación positiva, colocándose entre los habitantes que recibieron mayor respaldo de sus compañeros. Su trayectoria previa incluye su participación en La Academia, además de una carrera musical, teatral y televisiva desarrollada durante más de dos décadas.

Dentro de la casa, Yahir destacó tanto por su convivencia como por sus diferencias con algunos compañeros. Mantuvo una relación cercana con Masad Altamimi, aunque también tuvo discusiones con él por situaciones relacionadas con las dinámicas y la convivencia.

Gema Garoa: una remontada en la recta final

Gema Garoa consiguió su pase a la semana final después de una remontada en los últimos días de competencia. La actriz y conductora primero se encontraba entre los habitantes en riesgo, pero logró avanzar mediante las dinámicas de la recta final y posteriormente obtuvo el boleto que le permitió abandonar la placa de nominados y convertirse en finalista.

Su participación estuvo marcada por diferencias con otros habitantes, particularmente con Mariana Ochoa. La rivalidad entre ambas quedó expuesta durante la dinámica de “Etiquetas”, cuando Mariana colocó en Gema el calificativo de “manipuladora” y Gema respondió con el de “hipócrita”. A pesar de esas diferencias, Gema logró mantenerse hasta la última semana y superar una de las placas más competidas de la temporada.

Ernesto Laguardia: Finalista pese a la etiqueta de “mueble”

Ernesto Laguardia entró al reality como uno de los nombres con mayor trayectoria televisiva. El actor, conocido por sus participaciones en telenovelas y programas de televisión, fue presentado como el primer habitante confirmado de esta temporada y explicó antes de ingresar que buscaba mostrarse de una manera distinta a la imagen que había construido durante décadas.

Su permanencia no estuvo exenta de riesgos. Laguardia pasó por varias nominaciones y llegó a la última placa junto con Gema, Memo, Ese y Brianda. Durante varios momentos de la temporada, fue señalado como uno de los “muebles” debido a su poca interacción con el resto de

Memo Schutz: Uno de los habitantes que más veces enfrentó la placa

Memo Schutz, comentarista y conductor deportivo, tuvo que superar varias situaciones de riesgo durante su estancia. Desde la primera semana estuvo entre los nominados y llegó a reconocer que tenía temor de convertirse en el primer eliminado. Sin embargo, consiguió permanecer en la competencia y, hacia la recta final, ya había sobrevivido a varias nominaciones.

Ese Pérez: El habitantes más polémicos

Ese Pérez llegó al programa como uno de los perfiles provenientes directamente de las redes sociales. El creador de contenido, conocido por sus videos de humor y lenguaje coloquial, consiguió mantenerse hasta la última semana pese a haber protagonizado varios de los enfrentamientos más comentados de la temporada.

Desde los primeros días tuvo diferencias con otros habitantes. Sus comentarios y acercamientos hacia Yanet García generaron críticas entre espectadores, aunque la propia conductora negó que un cambio de habitación estuviera relacionado con Ese y no se anunció ninguna sanción oficial por aquel episodio.

Posteriormente tuvo enfrentamientos con Luis Chaparro, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo y Masad Altamimi. Este último conflicto fue particularmente comentado debido a referencias de Ese hacia aspectos relacionados con la cultura de Masad, situación que generó críticas y fue respaldada públicamente por Eduin Caz.

En las últimas semanas, Ese también protagonizó discusiones por sus decisiones estratégicas. Una de ellas ocurrió cuando utilizó parte del presupuesto semanal para obtener inmunidad, decisión que generó cuestionamientos de compañeros como Yahir. A pesar de los conflictos, logró superar la última nominación y avanzar a la final junto con Ernesto Laguardia y Memo Schutz tras la salida de Brianda Deyanara.