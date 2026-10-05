Hierbas aromáticas para octubre ¿Qué plantar en octubre? Hierbas aromáticas para empezar tu huerto en casa (Pexels)

Estamos en octubre, y el otoño es la temporada perfecta para empezar con un pequeño huerto desde casa. Para quienes buscan adentrarse en el mundo de la jardinería y la botánica en una época fresca, esta es una de las mejores etapas del año pen el cultivo de hierbas aromáticas, ya sea sembrando plantas anuales de crecimiento rápido como el cilantro y el eneldo, o bien plantando perennes resistentes al frío como el romero, la salvia y el tomillo.

¿Cuáles son las mejores hierbas para cultivar en otoño?

Para quienes desean crear su propio huerto en casa sin necesidad de contar con un enorme jardín, estas son las mejores hierbas aromáticas para cultivar durante la temporada de octubre:

Perejil: Soporta el clima fresco, necesita poco mantenimiento.

Soporta el clima fresco, necesita poco mantenimiento. Eneldo: Es especialmente adecuado para temperaturas frescas.

Es especialmente adecuado para temperaturas frescas. Cilantro: El calor dificulta su cultivo porque hace que florezca y produzca semillas antes de tiempo.

El calor dificulta su cultivo porque hace que florezca y produzca semillas antes de tiempo. Cebollino: Es muy resistente al frío y puede volver a crecer desde las raíces después del invierno.

Es muy resistente al frío y puede volver a crecer desde las raíces después del invierno. Orégano: Soporta bastante bien el frío y puede plantarse a comienzos del otoño.

Soporta bastante bien el frío y puede plantarse a comienzos del otoño. Salvia: Tolera temperaturas bajas y puede permanecer en el jardín durante varios años.

Tolera temperaturas bajas y puede permanecer en el jardín durante varios años. Tomillo: Puede crecer durante buena parte del año y soporta el frío.

Puede crecer durante buena parte del año y soporta el frío. Romero: Aunque prefiere el sol y el calor, puede soportar algunas heladas.

Aunque prefiere el sol y el calor, puede soportar algunas heladas. Caléndula: Es una flor comestible que puede cultivarse en otoño y soporta temperaturas relativamente bajas.

Es una flor comestible que puede cultivarse en otoño y soporta temperaturas relativamente bajas. Manzanilla: Requiere poco mantenimiento.

¿Qué se recomienda para alguien que empieza?

No es necesario tener un enorme jardín para llevar a cabo el cultivo de hierbas aromáticas; basta con utilizar una simple maceta o un recipiente de al menos 30 centímetros de ancho donde se puedan colocar varias plantas juntas.

Lo importante es que el contenedor tenga agujeros para drenar el agua, ya que las hierbas no toleran tener las raíces constantemente húmedas.

Una vez que estas plantas estén establecidas, se recomienda cosecharlas con frecuencia y conservarlas mediante secado o congelación para poder utilizarlas en los meses de invierno.