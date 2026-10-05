ICÚ Puerto Vallarta: así es el restaurante reconocido con Bib Gourmand por la Guía MICHELIN 2026

Icú cocina mexicana en Puerto Vallarta Foto: Icú

Puerto Vallarta no solo es sinónimo de playas, atardeceres y turismo. En los últimos años, el destino también ha ganado espacio como uno de los escenarios gastronómicos más interesantes de México, y una de las propuestas que mejor representa esta evolución es ICÚ, restaurante ubicado en la Zona Romántica que en 2026 recibió el Bib Gourmand de la Guía MICHELIN.

Detrás de esta cocina está el chef y propietario Mauricio Leal, quien ha construido una propuesta alrededor de una idea sencilla: tomar los sabores que forman parte de la memoria gastronómica mexicana y llevarlos a su propia interpretación, siempre con atención a la temporada y a los productos disponibles.

¿Qué significa el Bib Gourmand para ICÚ?

El Bib Gourmand es una de las distinciones de la Guía MICHELIN y reconoce restaurantes que ofrecen buena cocina con una relación calidad-precio destacada. A diferencia de una Estrella MICHELIN, esta categoría pone especial atención en encontrar lugares donde la experiencia gastronómica resulte accesible dentro de su propuesta...¡Y vaya que en Icú esto es una realidad!

En la edición 2026 de la Guía MICHELIN México, ICÚ aparece oficialmente entre los restaurantes reconocidos con Bib Gourmand.

El reconocimiento también coloca a Puerto Vallarta dentro de la conversación sobre los destinos gastronómicos que están transformando la manera de entender la cocina mexicana contemporánea.

Icú cocina mexicana en Puerto Vallarta Foto: Icú

¿Cuál es el concepto de ICÚ?

El concepto de ICÚ parte de una frase del propio Mauricio Leal: “Cocino lo que me gusta comer”. El restaurante define su propuesta a partir de tres elementos: cocina de temporada, producto local y sabores de México.

La carta no busca permanecer estática. De acuerdo con el restaurante, los platillos se modifican conforme cambian las estaciones y los ingredientes disponibles, una filosofía que permite que la experiencia evolucione constantemente.

Actualmente, los comensales pueden elegir entre una carta de temporada, una Experiencia Maíz de cinco tiempos y un menú degustación de siete tiempos. El maíz ocupa un lugar especial dentro del concepto, no solamente como ingrediente, sino como hilo conductor de una de sus experiencias gastronómicas.

Un ejemplo de ello, es el menú de otoño que ofrece para esta temporada un snack con un maridaje de vino cava Anna Codoirniu, seguido de un sope de pescado y jocoque en tartar, aceote de albahaca y acompañado de una copa de vino Don Leo Sauvignon Blanc. La experiencia continúa con una quesadilla de setas al ajillo acompañada de una copa de Scielo Chardonnay.

Menú de temporada en Icú Foto: Fernando Huacuz

La explosión de sabores en el paladar se intensifica con un tamal de chicharrón prensado y poro acompañado de salsa verde, crema d rancho y queso adobera fresco maridado con una copa de un vino de Bodegas del Viento, Rosa de uva.

La parte final del menú la conforma un taco de Nueva York hecho a base de mole dulce y plátano macho acompañado de un Don Leo Linde Syrah. Finalmente, un tamal de calabaza en tacha acompañado con helado de crema y una copa de Nicolasa, cierran los cinco tiempos de Icú.

Menú de temporada en Icú Foto: Fernando Huacuz

Por si fuera poco, La Guía MICHELIN también destaca algunos de los platos que pueden encontrarse en su propuesta, como una quesadilla de maíz azul con pulpo y panceta, además de preparaciones con pesca del día y un flan de cajeta para cerrar la experiencia.

Mauricio Leal, el chef detrás de ICÚ

La historia del restaurante está estrechamente ligada a la trayectoria de Mauricio Leal. Antes de consolidar su propio proyecto, el chef comenzó su formación profesional en Puerto Vallarta y realizó prácticas en Café des Artistes.

Posteriormente viajó a Francia para estudiar en Ferrandi, una reconocida escuela gastronómica de París, y tuvo experiencia en cocinas de tradición francesa. A su regreso a México también pasó por el área de banquetes del Four Seasons Punta Mita. En 2017 abrió ICÚ y comenzó a desarrollar el concepto de cocina mexicana que hoy identifica al restaurante.

Ese recorrido ayuda a entender por qué su cocina combina técnicas aprendidas en Europa con ingredientes, sabores y referencias profundamente mexicanas.

Mauricio Leal, el chef detrás de ICÚ Foto: Icú

Lo mejor de todo es que la propuesta de Icú, busca utilizar la mayor cantidad posible de productos locales, reducir el desperdicio y trabajar con una empresa de la región para compostar sus residuos orgánicos.

Esta filosofía conecta con una tendencia cada vez más visible en la gastronomía mexicana: restaurantes que no solo buscan presentar platos atractivos, sino también construir una relación más cercana con productores, ingredientes y territorios.

¿Por qué se llama ICÚ?

El nombre del restaurante también tiene una conexión directa con México. ICÚ hace referencia al maíz en lengua wixárika, un ingrediente que tiene un papel central en la identidad gastronómica del establecimiento.

Desde su apertura, el restaurante ha buscado reinterpretar platos tradicionales mexicanos y, al mismo tiempo, incorporar elementos de otras cocinas desde una perspectiva mexicana.

La temporada es otro de los pilares de la propuesta. Esto significa que el menú puede cambiar conforme los ingredientes disponibles y que la experiencia no necesariamente será idéntica en cada visita.

Icú cocina mexicana en Puerto Vallarta Foto: Icú

¿Dónde está ICÚ en Puerto Vallarta?

ICÚ se encuentra en Venustiano Carranza 210, en la Zona Romántica de Puerto Vallarta, Jalisco. La Guía MICHELIN lo identifica como un restaurante de cocina mexicana y señala que su ambiente es especialmente adecuado para una experiencia romántica.

El restaurante actualmente opera de lunes a sábado por la noche y cuenta con reservaciones. Su sitio oficial también permite consultar los menús y las experiencias disponibles.

Además de la propuesta gastronómica habitual, ICÚ organiza cenas y eventos especiales. Para el 30 de octubre de 2026, por ejemplo, tiene programada una celebración de Día de Muertos con canapés, vino, cócteles y música.

Menú de temporada en Icú Foto: Fernando Huacuz

Más allá del reconocimiento, la historia de ICÚ resulta interesante porque muestra cómo la gastronomía mexicana puede evolucionar sin perder el vínculo con sus ingredientes y sabores de origen.

En una ciudad acostumbrada a recibir visitantes de todo el mundo, la propuesta de Mauricio Leal apuesta por algo más duradero: que quien llegue a Puerto Vallarta también pueda descubrir el destino a través de su cocina.