El Globo lanza pan de muerto relleno con figuras coleccionables: ¿Cuánto cuesta y dónde se pueden comprar?

El Globo lanza figuras coleccionables de Día de Muertos El Globo anuncia colección de figuras de porcelana en la compra de un Pan de Muerto Familiar Tradicional.

A menos de una semana del arribo de octubre, México ya se viste de los colores típicos de una de sus tradiciones más importantes del año: el Día de Muertos, festividad nacional dedicada a honrar la memoria de los seres queridos que han fallecido.

La popularidad de la celebración tradicional de otoño en México ha rebasado la agenda de actividades relacionadas al Día de Muertos, llegando a grandes cadenas como Starbucks, que arrancó el lunes 5 de octubre con la venta de su nueva colección temática.

Uniéndose al espíritu festivo que honra a los santos difuntos, El Globo también anunció la venta de su típico pan de muerto relleno. No obstante, este 2026 integró un elemento especial que ha emocionado a internautas del terreno nacional: cada pan de muerto relleno incluirá una de las cinco figuras coleccionables que la cadena diseñó para la temporada.

Pan de Muerto relleno en El Globo 2026: cuándo, dónde y a qué precio conseguir tu figura coleccionable

Mediante redes sociales, la panadería y pastelería El Globo anunció que su tradicional Pan de Muerto relleno incluirá una figura coleccionable de porcelana, como parte de su nueva promoción limitada de Día de Muertos.

La colección de figuras ya está a la venta en sucursales e islas El Globo en México, por lo que puedes acudir a tu sitio de confianza a partir de este martes 6 de octubre para comenzar a reunir la familia coleccionable de Día de Muertos e integrarla a tiempo en tu ofrenda de este año.

En cuanto a los precios, El Globo aclaró que cuenta con tres opciones de pan de muerto relleno y cada uno lleva consigo una de las figuras de colección en la compra del tamaño familiar; el costo es:

Tradicional y Chispas de Chocolate: $299 pesos.

$299 pesos. Relleno de Nata: $359 pesos.

¿Cuáles son las figuras coleccionables de Día de Muertos de El Globo?

La colección de figuras de El Globo está compuesta por cinco piezas que representan un elemento esencial de una familia: abuela, padre, madre, perro y gato, cada uno caracterizado con la típica imagen de calavera.

De acuerdo con la información difundida por la cadena, las figuras van incluidas en la compra de un Pan de Muerto Familiar Tradicional, Chispas de Chocolate o Relleno de Nata. A su vez, destacaron que la colección no se vende por separado.

Esta nueva promoción limitada ha causado gran sensación en redes sociales, ya que usuarios y usuarias han expresado el parecido de la figura de “abuelita” a la popular Mamá Coco, de la película de Pixar.