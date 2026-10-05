Eventos de Día de Muertos 2026 en CDMX: desfiles, fechas y actividades en octubre y noviembre

Actividades CDMX para octubre y noviembre 2026 Eventos de Día de Muertos y Halloween que se llevarán a cabo en la CDMX este 2026. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México pronto se llenará del color típico de la temporada con caminos de cempasúchil que guiarán el camino de los difuntos hacia los hogares que les honran cada noviembre, y con la llegada de una de las tradiciones más importantes del país, también arriban una serie de eventos y actividades de Día de Muertos para mantener el espíritu festivo incluso semanas antes de la celebración nacional.

Toma nota desde este momento para que no te pierdas de las fechas más importantes del calendario de actividades en CDMX para noviembre y octubre de 2026, de forma que puedas festejar tanto el tradicional Día de Muertos como el popular Halloween en la capital.

Eventos de Día de Muertos en CDMX 2026: ¿cuáles son y cuándo serán?

El comienzo del otoño no sólo trae consigo las colecciones temáticas más creativas del año, sino que en México representa el preámbulo de la tradición más especial entre las familias a nivel nacional: el Día de Muertos.

Debido a ello, la Ciudad de México prepara cada año una serie de actividades programadas en los meses octubre y noviembre para honrar la tradición que honra a los santos difuntos; algunas de ellas son:

Desfiles y procesiones

Desfile de Alebrijes Monumentales: La colorida caravana organizada por el Museo de Arte Popular ( MAP ) que exhibe estas criaturas surrealistas típicas de la artesanía mexicana se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a partir de las 12:00 horas . Saldrá del Zócalo y avanzará por Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia (las figuras se quedarán en exhibición sobre Reforma hasta el 9 de noviembre).

La colorida caravana organizada por el Museo de Arte Popular ( ) que exhibe estas criaturas surrealistas típicas de la artesanía mexicana se llevará a cabo el . Saldrá del Zócalo y avanzará por Avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia (las figuras hasta el 9 de noviembre). Mega Procesión de las Catrinas: La caminata masiva que rinde culto a la icónica figura creada por José Guadalupe Posada será el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas , sin embargo, las actividades culturales y puestos de maquilla estarán disponibles desde las 8:00 horas . La procesión saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo , vía Benito Juárez y 5 de mayo.

La caminata masiva que rinde culto a la icónica figura creada por José Guadalupe Posada será el , sin embargo, las estarán disponibles . La procesión saldrá del , vía Benito Juárez y 5 de mayo. Gran Desfile de Día de Muertos: El evento cúspide de la temporada, famoso por su espectáculo visual de carros alegóricos, marionetas y bailarines, rendirá homenaje a leyendas de la música y cine mexicano como Juan Gabriel, Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, programado para el sábado 31 de octubre a las 12:00 horas. Iniciará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y transitará por Paseo de la Reforma y Juárez, concluyendo en el Zócalo.

Ofrendas e instalaciones

Festival de Flores de Cempasúchil: La gran expo-venta se instalará en las aceras de Paseo de la Reforma , entre las glorietas principales, a partir del 18 de octubre al 1º de noviemb re de 2026 ; este evento contará con diversos expositores de Xochimilco y Tláhuac que llevarán el colorido campo a la ciudad.

La gran expo-venta se instalará en las aceras de , entre las glorietas principales, a partir ; este evento contará con diversos expositores de Xochimilco y Tláhuac que llevarán el colorido campo a la ciudad. Ofrenda Monumental en el Zócalo: El macroaltar de muertos más representativo del país se instalará en el corazón de la capital a partir del 29 de octibre hasta el 2 de noviembre de 2026 , ofreciendo a la población y turistas megaestructuras tapizadas de color para honrar la memoria colectiva del país.

El macroaltar de muertos más representativo del país se instalará en el corazón de la capital , ofreciendo a la población y turistas megaestructuras tapizadas de color para honrar la memoria colectiva del país. Megaofrenda de la UNAM: El festival cultural y concurso de altares montado por la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México aún no confirma sede ni fecha, sin embargo, es posible que repita el mismo periodo de ediciones pasadas, es decir, los primeros días de noviembre.

Actividades deportivas y tradicionales

Paseo Nocturno en Bicicleta “Día de Muertos”: La rodada recreativa y nocturna organizada por la Secretaría de Movilidad ( SEMOVI ) se realizará el sábado 24 de octubre de las 19:00 a las 23:00 horas con un ruta contemplada de 19 kilómetros que irá desde la Fuente de Petróleos , pasando por Reforma, hasta el Centro Histórico .

La rodada recreativa y nocturna organizada por la Secretaría de Movilidad ( ) se realizará el con un ruta contemplada de 19 kilómetros que irá desde la , pasando por Reforma, hasta el . Festival Día de Muertos en Chapultepec: La experiencia sensorial que incluye instalaciones iluminadas, mapping interactivo y altares flotantes a lo largo de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec se realizará del 29 de octubre al 4 de noviembre; los recorridos de habilitan al caer la noche para una vivencia más inmersiva.

¿Cuáles serán las actividades de Halloween en CDMX este 2026?

En caso de que también desees celebrar la festividad extranjera que se ha popularizado internacionalmente en las últimas décadas, la CDMX ofrece actividades como la Marcha Zombie, cuya participación es completamente gratuita.

La procesión de estos icónicos monstruos del terror se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a las 10:00 horas, con punto de inicio en la Avenida de la República hasta el Zócalo.

Por otra parte, las actividades de Halloween con costo en el Ciudad de México, serán:

Festival de Terror en Six Flags: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre con precios entre $550 y $1,600 pesos mexicanos.

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre con precios entre pesos mexicanos. Tour del Terror CDMX: Disponible las fechas sábado 3, domingo 4, viernes 9, sábado 10, viernes 16, sábado 17, domingo 18, viernes 23, sábado 24, domingo 25, viernes 30 y sábado 31 de octubre, extendiéndose hasta las noches domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026. Este recorrido de aproximadamente cuatro horas tiene por costo $799 para adultos y para niños e INAPAM, con alimentos incluidos (hamburguesa, papas y refresco).

Ahora que tienes la información completa de los eventos más importantes de Día de Muertos y Halloween en la CDMX para este 2026, ¡no esperes más! Comienza a armar esa salida de amigos, pareja o en familia cuanto antes.