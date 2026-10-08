Amazon Prime Day 2026: Las mejores ofertas en la recta final

Si tienes artículos guardados en tu carrito de Amazon te recomendamos que les eches un vistazo y verificar si no entra dentro de las ofertas que tienen actualmente.

Amazon Prime Day estará disponible hasta el próximo sábado 10 de octubre, por lo que date una vuelta por la página o aplicación y verifica si no hay algo que quieras o necesites antes de que todo esto termine.

Mega Ofertas por categoría

Por medio de 15 categorías Amazon maneja los distintos descuentos que tiene en sus artículos.

Hasta 45% en Libros, Herramientas, Celulares, Cómputo, Belleza, Audio.

en Libros, Herramientas, Celulares, Cómputo, Belleza, Audio. Hasta 40% en Auto, Internacionales, Moda, Juguetes, equipos de cocina, Hogar.

en Auto, Internacionales, Moda, Juguetes, equipos de cocina, Hogar. Hasta 35% en Televisores.

en Televisores. Hasta 30% en Belleza Premium.

en Belleza Premium. Hasta 25% en Deportes.

Algunos artículos destacados son:

Amazon Echo Pop de $999 a $599 pesos.

UGREEN Audífonos Inalámbrico de $1,324. 71 a $684. 99 pesos.

a $684. pesos. Asiento para Bebe Carro a $3,049 pesos.

Televisor Hisense de 65 pulgadas de $15,499 a $7,839 pesos.

DEWALT Kit Taladro Atornillador y Llave de Impacto de $6,215. 28 a $3,599. 99 pesos.

a $3,599. pesos. Bolso Steve Madden en $1,308. 06 pesos.

pesos. Reloj clásico Bulova de cuarzo en $3,479. 46 pesos.

pesos. Aspiradora Robot de $6,999 a $2,922.98 pesos

Ofertas con tarjetas participantes

Amazon Primen ofrece descuentos exclusivos para sus miembros Prime con hasta 15% de descuento y 24 Meses Sin Intereses (MSI) cada uno con términos y condiciones distintas. Aquí te presentamos la lista de bancos y las ofertas que tienen:

BBVA con 10% de descuento y hasta 15 MSI con el código: BBVAPBDD26

con 10% de descuento y hasta 15 MSI con el código: Santander con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: SANTPBDD26

con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: Banorte tiene 10% de bonificación.

AMEX con $750 pesos de bonificación y hasta 12 MSI.

con $750 pesos de bonificación y hasta 12 MSI. HSBC con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: HSBCPBDD26

con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: INVEX Banco con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: INVEXPB26

con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: DIDI Card con 15% de descuento y hasta 12 MSI.

con 15% de descuento y hasta 12 MSI. AFIRME con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: AFIRMEPB26

con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: Mifel con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: MIFELPB26

con 10% de descuento y hasta 12 MSI con el código: kieskipay con 30% de descuento en tu primera compra y hasta 12 quincenas sin intereses con el código: KUESKI30 y; $200 pesos de descuentos y 2 quincenas sin intereses con el código: KUESKIDAYS.

Asimismo, para usuarios nuevos de Amazon Prime Access ofrecen el 25% de descuento usando el código ACCESSPBDD1.