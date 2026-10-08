Exatlón México 2026, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 8 de octubre?

Exatlón México, La Villa 360 ¿Quién gana hoy 8 de octubre? (Exatlón México)

Esta noche en Exatlón México 2026, las mujeres se enfrentarán entre sí en la Zona de Peligro y después los equipos se disputarán La Villa 360 para disfrutar de sus comodidades antes del Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Aquí te contamos quién se lleva La Villa 360 hoy, jueves 8 de octubre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy, jueves 8 de octubre, en Exatlón México?

Los Rojos han tenido una semana extraordinaria, llevándose todas las victorias, a excepción de la Medalla Varonil. Esta noche volverán a defender La Villa 360 ante los Azules, que buscan conseguir de nuevo sus privilegios.

Tras ganar La Supervivencia, la confianza en sí mismos se ha vuelto más fuerte, por lo que se espera que los Rojos sean los ganadores de La Villa 360. Durante toda la semana han demostrado sus habilidades para dar pelea en Exatlón.

Mientras que los Azules, aunque desconcertados por sus continuas derrotas esta semana, se preparan para remontar y conseguir una victoria. Además, las mujeres quieren evitar un lugar dentro del Duelo de Eliminación, por lo que se espera una competencia que lleve a todos al límite de sus capacidades.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : La Villa 360 / Zona de Peligro

: La Villa 360 / Zona de Peligro Fecha : Jueves 8 de octubre

: Jueves 8 de octubre Equipo que ganará : Los Rojos

: Los Rojos Transmisión: Azteca Uno

Se recomienda al espectador seguir la transmisión en vivo de Exatlón México 2026 para que no se pierda ningún momento de esta intensa competencia por La Villa 360.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 8 de octubre?

La batalla por La Villa 360 de este jueves 8 de octubre se podrá observar completamente en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Se transmitirá en televisión abierta por el canal de Azteca UNO y en la página web de TV Azteca.

A su vez, también se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, a través de la plataforma de streaming Disney+.