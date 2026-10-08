Simipops Halloween del Dr. Simi: diseños, precios y dónde comprar las figuras coleccionables

Simipops Halloween 2026 Anuncian figuras coleccionables del Dr. Simi para la temporada spooky.

La temporada spooky continúa expandiéndose en diversas marcas del país a medida que los días de octubre avanzan, ¡y cada una de ellas diseñada para todos los gustos!

Mientras que por un lado tenemos franquicias como Starbucks y El Globo presentando colecciones que honran el Día de Muertos, la cadena mexicana Farmacias Similares anunció esta semana que lanzará una edición de Simipops Halloween del Dr. Simi, cuyos diseños ya han sido revelados. ¡Conócelos aquí!

Nueva colección de Simipops: ¿cuáles son los diseños Halloween 2026?

Farmacias Similares sorprendió a sus leales clientes, así como al público fanático seguidor del icónico Dr. Simi, con el anuncio de una nueva colección de Simipops para la temporada spooky que arrancó con la llegada de octubre.

Los “Simipops” son una línea de llaveros de peluche coleccionables del Dr. Simi comercializados por la cadena mexicana de farmacias en el popular formato de mystery box, cuya dinámica consiste en comprar el paquete “a ciegas”, pues al tratarse de una caja sorpresa, no hay modo de saber qué personaje será el que obtengas.

Mediante redes sociales, la página oficial de las Farmacias Similares compartió con su público seguidor los modelos que ha preparado para esta época de sustos:

Simi Momia.

Simi Drácula.

Simi Calabaza.

Simi Catrín.

De la misma forma que otros Simipops son vendidos, la edición de Halloween 2026 mantendrá su formato de caja sorpresa, por lo que podrías no obtener tu preferido al primer intento. ¡Pero no te preocupes! Cada uno evoca la festiva temporada y seguro que será la sensación a donde quiera que vayas.

¿Dónde comprar y a qué precios los Simipops Halloween del Dr. Simi?

El anuncio de la nueva colección de Simipops del Dr. Simi causó inmediata reacción en el público mexicano y otros sectores de América Latina, como lo fue Chile, cuya población ha expresado más de una vez su fanatismo y cariño por el popular personaje de las farmacias.

Sin embargo, hasta el momento parece que su venta estará limitada a México, una distribución que empezó este jueves 8 de octubre en todas las sucursales del país y permanecerá hasta agotar existencias.

El precio oficial de la Caja Misteriosa Doctor Simipop, incluyendo la nueva edición de Halloween con sus cuatro modelos disponibles, es de $349 pesos mexicanos. Para adquirir tu Simipop halloweenesco directamente en el sitio web de Farmacias Similares o en sucursales físicas.