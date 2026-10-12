Bodega Aurrerá: estas son las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha hasta el 15 de octubre

Si estás buscando cómo estirar el presupuesto sin dejar de llenar el refrigerador, las promociones de Bodega Aurrerá pueden ser una buena opción para organizar las compras de la semana. El Tianguis de Mamá Lucha tiene nuevos precios en productos básicos, desde frutas y verduras hasta distintas opciones de carne y pescado.

Esta edición contempla ofertas anunciadas para el periodo que termina el jueves 15 de octubre de 2026. Antes de salir de compras, conviene revisar qué productos necesitas, comparar las presentaciones y calcular cuánto puedes ahorrar en tu despensa.

¿Qué ofertas hay en frutas y verduras en Bodega Aurrerá?

Estos son algunos de los precios anunciados para el Tianguis de Mamá Lucha:

Frutas y verduras

Aguacate Hass a $25.00 la malla.

Jitomate Saladet a $25.00 el kilo.

Cebolla a $44.00 la malla.

Plátano Chiapas a $17.00 el kilo.

Mandarina a $50.00 el kilo.

Calabaza de Castilla a $18.00 el kilo.

Piña Miel a $28.00 el kilo.

Pepino a $28.90 el kilo.

Limón agrio a $32.00 la malla.

Papa a $45.00 la malla de 1 k.

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo corte americano a $44.00 el medio kilo.

Pierna con Muslo de Pollo corte americano a $15.00 el medio kilo.

Alitas adobadas a $49.00 el medio kilo.

Pechuga con hueso sin piel a $75.00 el medio kilo.

Pechuga de Pollo deshebrada SuKarne a $75.00 el empaque de 300 g.

Pechuga sin hueso fresca a $85.00 el medio kilo.

Milanesa de Pechuga fresca a $90.00 el medio kilo.

Carne molida de Res Aurrera 70/30 a $56.00 el empaque de 500 g.

Molida especial de Res y Cerdo Mezquite a $64.00 el empaque de 400 g.

Carne de Res molida Marketside 80/20 a $61.00 el empaque de 500 g.

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo a $61.00 el medio kilo.

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo.

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo.

Mojarra Tilapia a $40.00 el medio kilo.

Filete Basa blanco a $43.00 el medio kilo.

Barrita de Surimi a $62.00 el medio kilo.

¿Hasta cuándo duran las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha?

Las promociones anunciadas corresponden a la edición que concluye el 15 de octubre de 2026. Los precios pueden variar según la sucursal, la disponibilidad de los productos y las condiciones de venta.

Además, las ofertas no están disponibles en las tiendas Bodega Aurrerá Express, por lo que es importante considerar este detalle antes de planear la visita. También puedes revisar la tienda en línea para consultar los productos disponibles en tu zona.

La mejor estrategia para aprovechar el Tianguis de Mamá Lucha es elaborar una lista de compras, priorizar los alimentos que realmente necesitas y comparar los precios por kilos o por empaque.