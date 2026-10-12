¿Qué son los Red Sprites que aparecen en el cielo y por qué son tan raros? Esta es la explicación al fenómeno visto en Francia

Red Sprite Un fotógrafo en Francia captó el particular momento en que se dio este inusual fenómeno meteorológico.

Recientemente, un fotógrafo captó un particular momento en los cielos de Francia conocido como ‘Red Sprite’. Rápidamente, la imagen del momento se hizo viral en redes sociales, desatando incluso algunas teorías por su particular forma y apariencia. Sin embargo, aunque se trata de ser tan inusual, se trata de un fenómeno natural perfectamente explicable y que no representa un peligro ni alguna señal de alerta.

Red Sprite aparece en el cielo de Francia

En las horas recientes, ha circulado en redes sociales la imagen del Sprite. El momento fue capturado por el fotógrafo francés Florian Riou el pasado viernes 2 de octubre mientras observaba la zona de Córcega, en Francia.

En las imágenes, captadas tanto en fotografía como en video, se muestran los destellos en forma vertical, con un intenso color rojo y amarillo así como extensiones ramificadas, lo que generó preocupación y hasta teorías entre algunos internautas.

¿Qué son los Red Sprites que aparecieron en el cielo de Francia?

Los ‘Red Sprites’ o ‘Duendes Rojos’ son destellos eléctricos que aparecen en las capas altas de la atmósfera, a unos 80 kilómetros sobre la superficie terrestre, generalmente después de una descarga eléctrica intensa durante una tormenta.

A diferencia de los relámpagos comunes, que se observan entre las nubes o entre estas y el suelo, los Sprites se producen por encima de las tormentas y pueden adoptar formas similares a medusas, columnas o raíces luminosas. Su característico color rojo se debe a la interacción de las partículas eléctricas con el nitrógeno presente en la atmósfera.

De acuerdo con la NASA, estos fenómenos son difíciles de observar porque duran apenas unos milisegundos, ocurren a gran altura y suelen quedar ocultos por las mismas nubes que provocan las tormentas. Además, no todas las descargas eléctricas generan sprites, por lo que captarlos requiere coincidir con las condiciones adecuadas y apuntar una cámara al lugar correcto en el momento preciso.

Aunque existen reportes de avistamientos desde hace décadas, las primeras imágenes confirmadas se obtuvieron accidentalmente en 1989, cuando investigadores de la Universidad de Minnesota captaron destellos sobre una tormenta mientras probaban una cámara de baja luminosidad.

Desde entonces, científicos y astronautas han conseguido fotografiarlos, pero siguen siendo objeto de estudio para comprender mejor cómo se producen y cómo influyen en las capas superiores de la atmósfera.