Equipo femenil del AFC Richmond llega al EA Sports FC 27: ¿Cómo y cuándo se podrá jugar con las ‘Chicas Galgo’?

Ted Lasso en el EA Sports FC 27 Ted Lasso y el AFC Richmond vuelven a EA Sports FC, cuya nueva edición incluirá al nuevo equipo de fútbol femenino de la popular serie: las Lady Greyhounds.

El equipo femenino del AFC Richmond de la popular serie Ted Lasso, conocido como las Lady Greyhounds —o Chicas Galgo en su traducción latinoamericana—, se incorporará a EA Sports FC 27 junto al protagonista interpretado por Jason Sudeikis y Coach Beard (Brendan Hunt).

De esta manera, la franquicia de videojuegos retoma su colaboración con una de las comedias deportivas más reconocidas de los últimos años, ahora con una propuesta que pone en el centro al futbol femenil.

EA Sports FC 27 incluye al femenil del AFC Richmond de Ted Lasso: ¿cuándo y cómo jugar con las ‘Chicas Galgo’?

El club ficticio de la serie que se transmite a través de AppleTV+ debutó en FIFA 23, entrega en la que era posible jugar con la plantilla masculina y utilizar a Ted Lasso como entrenador, conectando de esta forma el universo de la teleserie con la experiencia de simulación deportiva.

Believe it. @TedLasso, Coach Beard and the Lady Greyhounds of AFC Richmond are bringing the belief, and the moves, to The World’s Game. Play your part in #FC27 today. https://t.co/je6SQKTstw — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 12, 2026

Ahora, en EA Sports FC 27, el club vuelve después de su ausencia en las entregas anteriores, pero con un cambio sustancial: el equipo que se incorpora es el femenil, las Lady Greyhounds, que aparecen en la cuarta temporada de Ted Lasso. La más reciente edición del videojuego también traerá de vuelta al icónico entrenador e integrará a Coach Beard, el asistente técnico del AFC Richmond.

La buena noticia para los jugadores y jugadoras en México es que no tendrán que esperar a un lanzamiento posterior para entrar al campo, pues EA Sports FC 27 se encuentra disponible en el país desde el 25 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la clave será encontrar al equipo femenil en el apartado correcto del videojuego ya que no aparece como un equipo tradicional de las ligas inglesas. Además, su adición al juego de simulación llegará con la segunda temporada de EA Sports FC 27 que inicia el 22 de octubre de 2026.

Pasos para jugar con la ‘Chicas Galgo’ en EA Sports FC 27

A diferencia de FIFA 23 —que ofrecía a la plantilla masculina del AFC Richmond—, la propuesta del EA Sports FC 27 gira en torno al conjunto femenino, convirtiendo en su atractivo principal el descubrir a las nuevas jugadoras y competir con ellas al seguir los siguientes pasos:

Entra al modo Partido rápido (Kick Off) desde el menú principal. Selecciona la categoría de equipos femeninos al momento de elegir los clubes. Busca el apartado Resto del mundo (Rest of World). Elige al AFC Richmond para disputar un encuentro con las Chicas Galgo.

El equipo femenil, actualmente el foco principal de la última temporada de Ted Lasso, estará disponible no sólo en el juego normal, sino también en los modos Carrera y Ultimate Team.