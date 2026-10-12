¿Quién salió de La Granja VIP? Así fue cómo Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado del reality (Instagram: @lagranjavipmx)

Pascal Nadaud se convirtió en el quinto eliminado de La Granja VIP 2026 durante la gala de este domingo 11 de octubre. Su salida marcó un nuevo giro en la competencia, donde las estrategias de los participantes y el apoyo del público son determinantes para continuar dentro del reality.

El deportista quedó fuera del programa al no conseguir los votos suficientes para permanecer en la contienda. Con su salida, los granjeros tendrán que replantear sus estrategias de cara a las próximas semanas, pues la decisión final sobre quién continúa en la competencia está en manos de los espectadores.

Pascal Nadaud se convierte en el quinto eliminado de La Granja VIP

La quinta gala de eliminación comenzó con un baile preparado por los participantes, quienes combinaron coreografía y comedia. Entre los momentos destacados estuvo la presentación de Kevyn Bicolor y Natalia Alcocer.

Posteriormente, los granjeros participaron en una dinámica relacionada con Tlacoyo, el perro que se incorporó al reality dos semanas antes. Los concursantes tuvieron que superar pequeños retos para llamar la atención del canino, y quienes resultaron ganadores avanzaron a una segunda fase.

¿Cómo fue el proceso de salvación y la expulsión de Pascal Nadaud?

Después de las actividades y los desafíos preliminares, la eliminación entró en su etapa decisiva. Pascal Nadaud se enfrentó a Pimpinela Escarlata, Julio Camejo y Mónica Escobedo, mientras que Natalia Alcocer y Rafa Mercadante consiguieron salvarse previamente.

En la parte final de la gala, Pimpinela Escarlata y Mónica Escobedo fueron anunciados entre los participantes que continuarían en la competencia.

Finalmente, el público decidió que Pascal Nadaud abandonara la granja, mientras Julio Camejo logró permanecer en el reality.

Así, Pascal se despidió del programa como el quinto eliminado de la temporada, en una gala que volvió a poner de manifiesto el peso de los votos de la audiencia en el desarrollo de la competencia.