Calabaza espacial La NASA capta una inquietante sonrisa en el espacio: ¿qué hay detrás de esta imagen? (X: @NASA)

La NASA compartió este domingo una imagen que parece mostrar una inquietante sonrisa en medio de la oscuridad del universo. Con dos puntos brillantes que recuerdan a unos ojos y una curva que simula una pequeña sonrisa del rostro de una calabaza, una imagen que cobra un toque especial durante octubre, mes en el que se celebra Halloween.

Aunque su apariencia podría parecer sacada de una historia de terror espacial, no se trata de una presencia misteriosa ni de un fenómeno paranormal. Detrás de esta peculiar figura existe una explicación científica relacionada con la gravedad y la manera en que la luz viaja a través del universo.

Una sonrisa espacial que recuerda a una calabaza de Halloween

La imagen obtenida por el telescopio espacial Hubble muestra una agrupación de galaxias cuya disposición crea la ilusión de un rostro sonriente.

Dos galaxias anaranjadas y brillantes parecen formar los ojos, mientras que una galaxia blanca simula una pequeña nariz. A su alrededor, otros puntos luminosos completan la figura.

While observing the universe, @NASAHubble caught a galaxy cluster smiling for the camera. 😊 The smile lines are arcs caused by an effect known as gravitational lensing, where massive structures warp spacetime with their powerful gravitational forces and act as a cosmic lens. https://t.co/R3YMVpOqt4 — NASA (@NASA) October 11, 2026

La coincidencia resulta especialmente llamativa en octubre, cuando las calabazas y los rostros inquietantes se convierten en símbolos característicos de Halloween. Sin embargo, la forma que aparece en la fotografía no fue creada deliberadamente: es el resultado de la distribución de las galaxias y de un efecto astronómico conocido como lente gravitacional.

¿Qué explica la sonrisa captada por el telescopio Hubble?

De acuerdo con la NASA, los arcos luminosos que parecen dibujar la sonrisa y el contorno del rostro se producen por el efecto de lente gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando un objeto muy masivo, como un cúmulo de galaxias, curva el espacio-tiempo debido a su gravedad y desvía la luz procedente de objetos más distantes.

En este caso, la luz de las galaxias que se encuentran detrás de la estructura masiva se distorsiona al atravesar su campo gravitacional. El resultado son arcos que, desde nuestra perspectiva, parecen dibujar una sonrisa en medio del espacio.

La NASA describió la fotografía como un rostro sonriente formado por galaxias y arcos luminosos. En su explicación señaló:

“En medio de la oscuridad del espacio, un cúmulo de galaxias parece una cara sonriente. Dos galaxias naranjas brillantes hacen los ojos, mientras que una galaxia blanca hace una nariz pequeña, y los arcos causados por la lente gravitacional hacen que la sonrisa y el borde de la cara”.

Así, la peculiar toma demuestra cómo algunos fenómenos del universo pueden crear formas que nos resultan familiares. Aunque su apariencia recuerda a una calabaza o a un rostro sacado de una película de terror, la llamada sonrisa espacial es una ilusión visual producida por la gravedad y la luz, justo a tiempo para la temporada de Halloween.