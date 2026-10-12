Selma Blair fue arrestada y hospitalizada tras presunto altercado durante un vuelo: ¿Qué se sabe del incidente? (Foto de X)

La actriz de 54 años, Selma Blair, fue detenida tras un vuelo que viajaba desde Los Ángeles hacia Nueva York, luego de ser señalada por agredir y herir a dos auxiliares de vuelo. El hecho ocurrió la noche del domingo a bordo de una aeronave de Delta Air Lines procedente del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) con destino al Aeropuerto John F. Kennedy (JFK).

Tras el aterrizaje, Blair fue trasladada a un centro hospitalario para recibir evaluación médica inmediata, al igual que una de las azafatas involucradas, quien requirió una valoración médica más exhaustiva.

¿Qué pasará con la investigación y el caso legal?

El FBI asumió las investigaciones del incidente a bordo de la aeronave. No obstante, de acuerdo con reportes de la cadena CNN, la oficina de la agencia en Nueva York no ha emitido informes públicos ni comentarios adicionales por tratarse de un proceso en desarrollo.

Por su parte, el representante de Blair declaró este lunes 12 de octubre que la actriz sufrió una emergencia médica derivada de la conducta denunciada al momento de aterrizar. Asimismo, añadió que actualmente se encuentra recibiendo atención especializada y que su condición se mantiene estable.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz y sus proyectos recientes?

Selma Blair padece esclerosis múltiple, diagnóstico que hizo público en 2018. Esta enfermedad autoinmune afecta al sistema nervioso central cuando el sistema inmunitario ataca por error las células sanas del organismo, y hasta el momento no cuenta con una cura definitiva.

Previo al incidente, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video que resumía sus trayectos recientes con el mensaje: “De Los Ángeles a Nuevo México, de vuelta a Los Ángeles, a Nueva York y de vuelta a Los Ángeles”. publicó la actriz.

La trayectoria de Blair cobró relevancia internacional tras su papel en la película Cruel Intentions (1999), seguido de su participación en Legally Blonde (2001). Dentro de su filmografía también destacan sus actuaciones en la saga cinematográfica de Hellboy y en la comedia romántica The Sweetest Thing.