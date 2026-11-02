Separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay: esto es todo lo que se sabe y lo que han dicho ambas partes

José Eduardo Derbez y Paola Dalay Esto es todo lo que se sabe y lo que han dicho ambas partes (Cuartoscuro)

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtió en tema de conversación entre el público tras la difusión de un video publicado en sus redes sociales, donde ambos confirmaron el fin de su historia de amor después de más de seis años juntos.

Ante el revuelo causado en redes sociales, las dos partes compartieron su versión sobre los términos en los que concluyeron su relación y sobre las especulaciones que señalan la presencia de un tercero en discordia.

¿Cómo anunciaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Luego de una ola de rumores sobre un distanciamiento reflejado en varios momentos amargos de la pareja, ambos lanzaron un comunicado en redes sociales para confirmar que ya no se encontraban lo suficientemente felices el uno con el otro, poniendo punto final a su historia sentimental.

En su mensaje, declararon que la separación se dio en buenos términos, recalcando que están llevando el proceso desde el amor, sin problemas ni conflictos entre sí.

Asimismo, dejaron en claro que, aunque ya no estén juntos como pareja, mantendrán una comunicación constante por el bienestar de su pequeña hija, Tessa. Por el momento, ni José Eduardo ni Paola han revelado el motivo exacto que los llevó a tomar esta decisión.

¿Qué se sabe sobre los rumores de un tercero en la relación?

A la par de la confirmación de su ruptura, las especulaciones en redes sociales comenzaron a escalar rápidamente.

Diversos usuarios revivieron versiones sobre la supuesta cercanía de Paola Dalay con el futbolista mexicano César Romo, de 30 años, quien se desempeña como defensa del Raniza FC en la Kings League Américas.

Las sospechas aumentaron luego de que Dalay compartiera una fotografía en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la que aparece junto a un hombre con gorra y lentes oscuros en una actitud bastante cariñosa.

Los seguidores relacionaron la imagen con el deportista, quien además reposteó la publicación en su perfil a pocos meses de la separación de la pareja.

¿Hubo una infidelidad detrás de la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Frente a las versiones que circulan en internet, José Eduardo Derbez desmintió rotundamente cualquier tipo de infidelidad y descartó que la presencia de otra persona haya sido el detonante del quiebre.

Aunque la razón puntual del término de su noviazgo no se ha hecho pública, el actor enfatizó que la relación ya atravesaba una fuerte crisis antes de que comenzaran los rumores.

Por su parte, César Romo tampoco ha confirmado ni desmentido mantener un vínculo sentimental con Paola Dalay.