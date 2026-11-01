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Poncho de Nigris revela la cartelera oficial para la segunda edición de su torneo de boxeo en la Arena Monterrey

Ring Royale 2: Conoce a los influencers que se enfrentarán en el cuadrilátero

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Ring Royale 2
Ring Royale 2 Conoce a los influencers que se enfrentarán en el cuadrilátero (Instagram: @ponchodenigris)

La segunda edición del ambicioso proyecto de Poncho de Nigris ya está cerca. Ring Royale 2 promete reunir a influencers, personalidades de la televisión y exdeportistas en una noche de combates sobre el cuadrilátero.

Con una temática inspirada en la Antigua Roma, esta entrega de boxeo amateur pondrá a prueba a figuras del espectáculo dispuestas a llevarse el cinturón del torneo.

¿Quiénes son los influencers y celebridades confirmados para Ring Royale 2?

A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris dio a conocer los primeros nombres que integran la cartelera oficial del evento. Aunque aún quedan participantes por revelar, estas son las celebridades y creadores de contenido confirmados para subir al ring:

  • Poncho de Nigris
  • Nicola Porcella
  • Wendy Guevara
  • Oscar Burgos
  • Ernesto Chavana
  • Marcela Mistral
  • Marie Claire Harp
  • Massad Altamimi
  • Konan Big
  • Aquivaldo Mosquera
  • Crista Montes de Oca
  • Oliver Moreno
  • Pedro Osuna
  • Maza Clan

¿Dónde se llevará a cabo Ring Royale 2?

El escenario elegido para albergar los combates será la Arena Monterrey, recinto donde el público podrá presenciar los enfrentamientos cara a cara entre los famosos.

¿Cuándo es la fecha de estreno del evento?

Tras la presentación oficial de su cartelera este domingo 1 de noviembre, se confirmó que el espectáculo deportivo se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2027.

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