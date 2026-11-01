Ring Royale 2: Conoce a los influencers que se enfrentarán en el cuadrilátero

La segunda edición del ambicioso proyecto de Poncho de Nigris ya está cerca. Ring Royale 2 promete reunir a influencers, personalidades de la televisión y exdeportistas en una noche de combates sobre el cuadrilátero.
Con una temática inspirada en la Antigua Roma, esta entrega de boxeo amateur pondrá a prueba a figuras del espectáculo dispuestas a llevarse el cinturón del torneo.
¿Quiénes son los influencers y celebridades confirmados para Ring Royale 2?
A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris dio a conocer los primeros nombres que integran la cartelera oficial del evento. Aunque aún quedan participantes por revelar, estas son las celebridades y creadores de contenido confirmados para subir al ring:
- Poncho de Nigris
- Nicola Porcella
- Wendy Guevara
- Oscar Burgos
- Ernesto Chavana
- Marcela Mistral
- Marie Claire Harp
- Massad Altamimi
- Konan Big
- Aquivaldo Mosquera
- Crista Montes de Oca
- Oliver Moreno
- Pedro Osuna
- Maza Clan
¿Dónde se llevará a cabo Ring Royale 2?
El escenario elegido para albergar los combates será la Arena Monterrey, recinto donde el público podrá presenciar los enfrentamientos cara a cara entre los famosos.
¿Cuándo es la fecha de estreno del evento?
Tras la presentación oficial de su cartelera este domingo 1 de noviembre, se confirmó que el espectáculo deportivo se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2027.