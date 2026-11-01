Ring Royale 2 Conoce a los influencers que se enfrentarán en el cuadrilátero (Instagram: @ponchodenigris)

La segunda edición del ambicioso proyecto de Poncho de Nigris ya está cerca. Ring Royale 2 promete reunir a influencers, personalidades de la televisión y exdeportistas en una noche de combates sobre el cuadrilátero.

Con una temática inspirada en la Antigua Roma, esta entrega de boxeo amateur pondrá a prueba a figuras del espectáculo dispuestas a llevarse el cinturón del torneo.

¿Quiénes son los influencers y celebridades confirmados para Ring Royale 2?

A través de sus redes sociales, Poncho de Nigris dio a conocer los primeros nombres que integran la cartelera oficial del evento. Aunque aún quedan participantes por revelar, estas son las celebridades y creadores de contenido confirmados para subir al ring:

Poncho de Nigris

Nicola Porcella

Wendy Guevara

Oscar Burgos

Ernesto Chavana

Marcela Mistral

Marie Claire Harp

Massad Altamimi

Konan Big

Aquivaldo Mosquera

Crista Montes de Oca

Oliver Moreno

Pedro Osuna

Maza Clan

¿Dónde se llevará a cabo Ring Royale 2?

El escenario elegido para albergar los combates será la Arena Monterrey, recinto donde el público podrá presenciar los enfrentamientos cara a cara entre los famosos.

¿Cuándo es la fecha de estreno del evento?

Tras la presentación oficial de su cartelera este domingo 1 de noviembre, se confirmó que el espectáculo deportivo se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2027.