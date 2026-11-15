La Mansión VIP 2 EN VIVO: Abel Robles se convierte en el primer eliminado de esta temporada

Abel Robles es el primer eliminado de la Mansión VIP Foto: Especial

La primera gala de eliminación de La Mansión VIP 2 ya tiene a su primer expulsado: Abel Robles. El fisicoculturista e influencer no consiguió las votaciones suficientes del público para continuar en la competencia y se convirtió en el primer participante en abandonar oficialmente la segunda temporada del reality encabezado por HotSpanish..

Abel Robles se encontraba en la primera placa de nominados junto a Bellakath, Doña Alegría y La Cukis. Los cuatro participantes llegaron a la gala del domingo 15 de noviembre con la posibilidad de abandonar la residencia, pero finalmente fue el creador de contenido fitness quien tuvo que despedirse de la competencia.

¿Quién es Abel Robles, primer eliminado de La Mansión VIP 2?

Abel Robles Cortés es un fisicoculturista, entrenador personal y creador de contenido mexicano originario de Hermosillo, Sonora. Su popularidad está relacionada principalmente con el mundo del fitness, el acondicionamiento físico y sus apariciones en programas de telerrealidad.

Además de compartir rutinas de ejercicio, consejos de entrenamiento y aspectos de su estilo de vida, Robles se desempeña como coach en línea, actividad con la que ha construido una comunidad en distintas plataformas digitales.

Hasta el día de hoy su fandom es aproximadamente de 1.3 millones de seguidores, aunque esta cifra puede cambiar con el tiempo.

¿En qué realities ha participado Abel Robles?

La participación en La Mansión VIP 2 no fue el primer acercamiento de Abel Robles a los programas de entretenimiento.

Uno de los espacios que contribuyó a darle mayor exposición fue Acapulco Shore, reality de MTV en el que participó durante su décima temporada y compartió pantalla con otras personalidades del entretenimiento digital, entre ellas Karime Pindter y Jawy Méndez.

¿Quiénes fueron los nominados de la primera eliminación de La Mansión VIP 2?

Abel Robles compartió la primera placa de nominados de la temporada con otras tres personalidades: