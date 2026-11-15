Ruka ¿Quién era “Ruka”, la influencer japonesa que murió durante una transmisión en vivo? (Redes Sociales)

Una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok capturó un momento trágico luego de que una adolescente de 14 años de origen japonés, conocida como la influencer “Ruka”, perdiera la vida tras caer del balcón de un edificio de seis pisos durante la noche del 14 de noviembre.

¿Quién era Ruka, la influencer que perdió la vida en un live?

Ruka era una creadora de contenido y estudiante de secundaria en Japón que tenía apenas 14 años de edad.

La joven cayó desde una altura aproximada de seis pisos mientras realizaba una transmisión en directo en su cuenta de TikTok.

Durante el en vivo se observó a la menor trepar y sentarse en la orilla del balcón de un departamento que daba hacia la calle, en una zona sin paredes de protección.

La adolescente permaneció sentada durante unos segundos mientras balbuceaba y posteriormente perdió el equilibrio sobre la barda, provocando su caída.

Al final de la grabación se alcanza a escuchar el fuerte impacto del golpe.

Tras el incidente, las autoridades médicas confirmaron que la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, lesión señalada como la causa oficial de su fallecimiento.

Uma menina japonesa de 14 anos, conhecida no TikTok como «Ruca», estava fazendo uma transmissão ao vivo da varanda de um prédio residencial, no sexto andar. Durante a transmissão, ela deixou o celular de lado e sentou-se na borda da varanda. Pouco depois, ocorreu um incidente repentino que levou a um desfecho trágico.😳 O incidente gerou uma ampla repercussão e reacendeu o debate sobre os riscos de comportamentos inseguros durante gravações e transmissões ao vivo. — ResenhaDoJubileu (@Jubileuuoo) November 15, 2026

¿Ruka presentaba algún problema emocional?

Luego de que el fragmento del video comenzara a circular en redes sociales, surgieron versiones atribuibles a personas cercanas a su entorno que sugerían que la adolescente atravesaba por un momento difícil acompañado de presiones psicológicas previas.

No obstante, estas versiones se han mantenido únicamente como especulaciones y comentarios en plataformas digitales, por lo que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el estado emocional de la menor previo al incidente grabado en cámara.

¿Qué dice la investigación policial en Japón?

La policía japonesa mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas y circunstancias exactas de la caída.

A raíz de la revisión del material, mientras algunos usuarios en redes sociales señalan que pudo tratarse de un suicidio, otros apuntan a un fatal accidente tras perder el equilibrio.

Por ello, las autoridades enfatizaron que aún no es posible determinar si se trató de un accidente o de otra causa hasta concluir con los peritajes.