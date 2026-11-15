Resultados Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional: ganadores del 15 de noviembre 2026

Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional este 15 de noviembre de 2025 Foto: La Crónica

Uno de los sorteos más esperados del fin de semana se celebró con gran expectativa de miles de jugadores en todo México que esperaban conocer los resultados Sorteo Zodiaco Especial 1768 hoy 15 de noviembre de 2026 para conocer si tu boleto corrió con suerte.

Como cada semana, el tradicional sorteo repartió una bolsa millonaria y premios en efectivo que pueden cambiar la vida de los afortunados. Además, este sorteo estuvo dedicado al Día del Padre. A continuación te compartimos los números ganadores, resultados oficiales y la lista completa de premios para que verifiques tu boleto al instante.

Lista completa de resultados Sorteo Zodiaco 1768 hoy 15 de noviembre 2026?

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores:

Resultados Sorteo Zodiaco 1768 hoy 15 de noviembre 2026 Foto: Lotería Nacional

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1768 de Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados Sorteo Zodiaco 1768 del 15 de noviembre

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Zodiaco 1768 hoy?

La bolsa acumulada para este domingo 15 de noviembre es de 7 millones de pesos en dos series en una Bolsa a repartir de 11 millones de pesos.

¿Dónde consultar los resultados Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Zodiaco 1768 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.