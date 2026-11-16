Exatlón México, la Villa 360 ¿Quién gana hoy 16 de noviembre? (@exatlonmx)

Comienza la semana 13 de la décima temporada de Exatlón México, en la que los Rojos y Azules volverán a enfrentarse por las comodidades de La Villa 360, después de un intenso duelo de eliminación que terminó con la salida de Jerry Lizárraga.

Mientras los escarlatas buscarán mantener su dominio en esta competencia, los celestes intentarán poner fin a su estancia de varias semanas en la Barraca Metálica.

¿Quién gana La Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los resultados de las últimas semanas, el equipo Rojo se perfila como favorito para ganar La Villa 360 este lunes 16 de noviembre, luego de que el pasado jueves consiguieran su última victoria en esta prueba.

Sin embargo, la eliminación de Jerry Lizárraga, sumada a los conflictos internos entre los integrantes del equipo escarlata, podría afectar su desempeño durante los circuitos de esta noche.

Por otro lado, los Azules acumulan cuatro semanas sin conquistar La Villa 360, siendo el pasado 19 de octubre la última ocasión en la que consiguieron quedarse con las comodidades de la residencia.

Por ello, los Rojos partes como favoritos para llevarse el duelo por la Supervivencia y conquistar La Villa 360, pese a sus conflictos internos y la eliminación del integrante Jerry Lizárraga.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 16 de noviembre?

La batalla por La Villa 360 de este lunes 16 de noviembre podrá verse a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, antes de la transmisión de La Granja VIP.

La transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO y también se podrá ver en la página web de TV Azteca. A su vez, se podrá disfrutar en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.