Posadas 2026 La tradición se remonta hace siglos. (Pexels)

Se acerca el momento de celebrar las posadas en México. Conoce en qué fechas se llevan a cabo y por qué es así.

¿Cuándo comienzan las posadas en México?

Las posadas son un momento para reunirse con familiares y amigos y celebrar los días precedentes a la Navidad con ponche caliente, piñatas y la tradición de juntarse a “pedir posada”, cuando un grupo pide ser recibido en una alojamiento.

Es tradición que estas fiestas se lleven a cabo a partir del 16 de diciembre y hasta la Noche Buena. Sin embargo, no es del todo raro que algunos decidan comenzar a festejarlas desde inicios de diciembre.

¿Por qué las posadas se celebran a partir del 16 de diciembre?

Diciembre está lleno de festividades en México desde tiempos precoloniales. Los aztecas celebraban en este mes al dios Huitzilopochtli en una festividad que duraba 20 días a partir del día 6. Se colocaban banderas en los árboles y estandartes en el templo mayor.

Con la llegada de los españoles a México se establecieron las “misas de aguinaldo”, que se llevaban a cabo del 16 al 24 de diciembre. Estas se llevaban a cabo al aire libre y consistían en leer pasajes bíblicos y representar escenas navideñas (esta pasaron a ser lo que hoy conocemos como Pastorelas).

El nombre se debe a que a los asistentes se les daban regalos conocidos como “aguinaldos”. Esto tienen un origen aún más viejo, remontándose a la antigua Roma, donde se daban obsequios a final de año para augurar a otras personas un buen año siguiente. Esta costumbre fue popularizada por la cultura celta, quienes intercambiaban dátiles y frutos secos como obsequio. También a esta tradición debemos a que la remuneración que se debe dar por ley desde 1970 se llame aguinaldo.

Con la Independencia de México, la costumbre estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, algunas familias continuaron celebrándola en sus hogares durante las mismas fechas que las misas de aguinaldo, lo cual llevó a que nacieran las “posadas” como las conocemos hoy en día.