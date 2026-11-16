Fin de semana Los puentes y descansos que todavía quedan en 2026 (Pexels)

El 2026 está a un mes de concluir y los descansos se acercan cada vez más para quienes buscan tomarse un respiro de las jornadas laborales o de los cursos escolares.

Noviembre no es el único mes con puentes, ya que en total aún restan fechas importantes para tomar un descanso antes de finalizar el año.

¿Cuál es el último puente de noviembre para estudiantes?

Para la comunidad estudiantil, después del megapuente que abarcó del 13 al 16 de noviembre, los alumnos contarán con otro día de descanso que alargará su fin de semana a tres días.

Esta suspensión ocurrirá el próximo viernes 27 de noviembre, fecha en la que se realizará la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

En esta ocasión el motivo de la suspensión aplica únicamente para los menores: el alumnado no asiste a clases, mientras que el personal docente sí participa en las actividades del consejo.

¿Cuándo inician las últimas vacaciones del año según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los niños, niñas y adolescentes de nivel básico comenzarán su periodo de vacaciones decembrinas a partir del viernes 18 de diciembre.

Tras disfrutar de los días de descanso por Navidad y Año Nuevo, los estudiantes reanudarán sus clases el jueves 7 de enero de 2027, fecha en la que todos deberán regresar a sus respectivos horarios y planteles.

¿Habrá días de descanso obligatorio para los trabajadores?

Para quienes revisan el calendario laboral buscando una pausa en sus actividades, únicamente resta un día feriado oficial antes de terminar el 2026, además del primer descanso del próximo año: