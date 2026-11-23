Christian Nodal ¿Qué se sabe sobre su mensaje de despedida de los escenarios del cantante mexicano? (Cuartoscuro)

Christian Nodal se encuentra envuelto en una controversia legal con su padre relacionada con el uso de su nombre artístico y los derechos de autor. En medio de esta situación mediática, el cantante de 27 años sorprendió a sus seguidores al anunciar que tomará un tiempo alejado de los escenarios en México.

¿Cuál fue la última presentación de Christian Nodal en México?

La decisión del intérprete de “Botella tras botella” tomó por sorpresa a sus seguidores, pues durante su presentación del sábado 21 de noviembre en Mérida, Yucatán, nadie esperaba que el espectáculo se convirtiera en su última presentación en los escenarios mexicanos hasta nuevo aviso.

El concierto se llevó a cabo en el Centro de Espectáculos Montejo, como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, ante miles de asistentes.

Durante el espectáculo, Nodal interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “No te contaron mal”, “Adiós amor”, “De los besos que te di”, “Probablemente”, “Botella tras botella” y “Ya no somos ni seremos”.

Además, dedicó unas palabras al público yucateco, en las que expresó su agradecimiento por el cariño y destacó la tranquilidad, la gastronomía y el estilo de vida de Mérida, así como lo agradecido que estaba por presentarse en la ciudad.

¿Cuándo anunció Christian Nodal su retiro de los escenarios?

Horas después de su presentación en Mérida, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que compartió una fotografía en blanco y negro de su concierto.

La imagen estaba acompañada de un mensaje de despedida dirigido al público yucateco, en el que agradeció la bienvenida que recibió y dejó claro que se alejará de los escenarios en México hasta nuevo aviso.

“Mérida, Yucatán, de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. ¡Gracias por tanto! Los amo”.

Tras compartir este breve mensaje de agradecimiento y despedida, Nodal no ofreció más detalles sobre cuánto tiempo durará su ausencia de los escenarios mexicanos.

¿Será un retiro definitivo de Christian Nodal de la música?

Aunque el mensaje de Instagram generó especulaciones entre sus seguidores sobre un retiro escénico, el cantante no anunció que abandonaría definitivamente su carrera musical.

Por el contrario, sus palabras hacen referencia a una pausa en sus presentaciones en México, al utilizar la expresión “hasta nuevo aviso”.

Por el momento, no se conoce una fecha exacta para su regreso a los escenarios.