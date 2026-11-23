Se incendia mansión de Will Smith valuada en 42 millones de dólares ¿Qué fue lo que pasó? (X: @Complex)

Un incendio registrado en los alrededores de la mansión del actor Will Smith alcanzó la propiedad valuada en 42 millones de dólares, ubicada en la zona de Calabasas, California, durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre.

¿Qué pasó en el incendio de la mansión de Will Smith?

De acuerdo con los medios estadounidenses Page Six y TMZ, las autoridades recibieron un llamado alrededor de las 12:04 horas en el que se reportó un incendio en una estructura dentro de la finca de 150 acres de la pareja, momento en el que los servicios de emergencia acudieron al lugar y encontraron la zona, especialmente un cobertizo cubierta en llamas.

El incidente movilizó a las autoridades, así como a elementos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y del cuerpo de bomberos.

Posteriormente, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que lograron apagar el incendio sin complicaciones.

¿Qué provocó el incendio en la propiedad?

Tras reportarse el fuego en la residencia de Will Smith y Jada Pinkett Smith en Los Ángeles, los bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron sofocar las llamas después de más de dos horas de trabajo.

Por el momento, la causa que originó el incendio en la zona se encuentra bajo investigación.

Asimismo, se desconoce si la pareja se encontraba dentro de la propiedad al momento del incidente y ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

¿La mansión ya había sufrido un incendio con anterioridad?

Este no es el primer incidente de este tipo que afecta la residencia de los Smith. En 2021 se registró un hecho similar cuando la propiedad sufrió un incendio que se originó en el sótano y provocó daños por humo mientras la pareja se encontraba dentro de la casa.

En aquella ocasión acudieron camiones de bomberos y una ambulancia al lugar del incidente, donde se confirmó que ambos se encontraban fuera de peligro tras recibir la atención médica necesaria.