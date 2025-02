Riqueza Mixteca: Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca

Figura1. Vista panorámica de la cabecera municipal de Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca, México. (Elir Negri Lavín)

El conocimiento científico de los distintos ecosistemas y de las especies que los componen es fundamental para la propuesta de estrategias relativas a la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos. Contar con este tipo de información redunda en incontables beneficios: económicos, culturales y sociales y más valioso aún, en beneficios ambientales que no sólo favorecen a la especie humana, sino a todos los organismos que habitan el planeta.

Con aproximadamente 124,993 especies de plantas vasculares, el continente americano agrupa 33 % de la flora vascular del mundo, siendo México el tercer país más diverso de la región después de Brasil y Colombia. Para México se ha registrado la presencia de 23,314 especies de plantas vasculares y el estado de Oaxaca concentra la mayor riqueza de plantas en el país, con entre 8,903 y 10,229 especies. A pesar de que existen varios trabajos florísticos a nivel distrital y/o municipal, así como tratamientos taxonómicos de diversas familias para el proyecto Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, casi 50 % de la superficie territorial de Oaxaca no ha sido inventariada de forma sistemática desde el punto de vista florístico, por lo que estas cifras pueden eventualmente incrementarse.

La Mixteca Alta Oaxaqueña es una de las regiones de la entidad con mayor riqueza florística. Santos Reyes Tepejillo y San Juan Mixtepec son los únicos municipios, de los siete que conforman el distrito de Juxtlahuaca, que cuentan actualmente con estudios sobre el conocimiento de su flora. Para Santos Reyes Tepejillo se mencionan 536 especies de plantas vasculares y de éstas las plantas con flor (Angiospermas) representan 95 % de la riqueza total, seguidas por los helechos y licopodios (4 %) y las coníferas (Gimnospermas) que aportan solo 0.5 %.

En 2018 los habitantes del municipio iniciaron un proyecto de ecoturismo, que en años recientes ha atraído a un número considerable de visitantes, por lo que muchas especies de la flora nativa corren el riesgo de ser ilegalmente extraídas o bien de ser removidas por los propios habitantes del municipio para la creación de senderos. Aunado a lo anterior, en abril de 2020, el municipio de Santos Reyes Tepejillo sufrió uno de los incendios forestales más devastadores de la región, dejando cientos de hectáreas de vegetación calcinadas y lamentablemente, pérdidas humanas. Es por lo tanto primordial realizar programas de manejo y monitoreo de la flora y la vegetación en esta zona, de manera que la comunidad cuente con un registro preciso de sus recursos naturales y que sus habitantes comprendan la importancia que estos tienen desde el punto de vista ecológico y que, en caso de ser necesario, consideren el establecimiento de planes de conservación y/o manejo.

Por lo antes mencionado, la aplicación del conocimiento obtenido en los estudios florísticos, es de suma importancia para el manejo de los recursos naturales, ¿cómo vamos a conservar lo que no conocemos? Cabe mencionar que en Santos Reyes Tepejillo crecen 213 especies endémicas de México, 13 exclusivas de Oaxaca, tres de las cuales (Hechtia minuta, Tradescantia mixtecana y Viridantha uniflora), restringen su distribución al municipio. Por lo tanto, el conocimiento de las especies y su distribución, su correcta identificación, la información sobre la temporada de floración y fructificación, su variación morfológica y el uso que tienen en la sociedad, deben ser la base para crear políticas de conservación. He ahí la importancia que tienen los estudios florísticos que generan conocimiento acerca del capital natural de México, entendido no sólo como la biodiversidad representada por especies y comunidades, sino también como los servicios ambientales que los ecosistemas proveen a la sociedad en distintos aspectos. Por estas y más razones, es de suma importancia seguir apoyando los estudios sobre el inventario de la diversidad de plantas que crecen en el territorio nacional para lograr un avance en el entendimiento integral de este recurso, así como promover esfuerzos para su conservación.

Bibliografía:

1. Red de Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C.

2. Departamento de Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa