Un megalodón de 24 metros y el secreto del gigantismo

Megadolón. Comparativa de un humanoa dulto con un megalodón de 24 metros de largo - (KENSHU SHIMADA / DEPAUL UNIVERSITY)

Nuevos conocimientos sobre la biología del tiburón gigante prehistórico, el megalodón, revelan por qué ciertos vertebrados acuáticos pueden alcanzar el gigantismo.

Formalmente llamado Otodus megalodon, se lo conoce principalmente solo por sus dientes dentados, vértebras y escamas en el registro fósil, sin esqueletos completos conocidos. Megalodón vivió en casi todos los océanos hace entre 15 y 3,6 millones de años.

Aunque mucho más pequeño, el gran tiburón blanco actual ( Carcharodon carcharias ) también tiene dientes dentados, y por lo tanto, se ha asumido tradicionalmente que el tiburón prehistórico se parecía superficialmente a una versión gigantesca del gran tiburón blanco en estudios previos, así como en novelas y películas de ciencia ficción.

Sin embargo, se ha investigado a fondo una columna vertebral fosilizada casi completa, o la parte del “tronco”, de O. megalodon que mide unos 11 metros de longitud en Bélgica. El nuevo estudio planteó la duda que cuánto podrían medir las partes no representadas en el espécimen de la columna vertebral, en particular las longitudes de la cabeza y la cola del individuo de O. megalodon.

Para abordar la cuestión, un equipo de investigadores de Australia, Austria, Brasil, Francia, Italia, Japón, México, el Reino Unido y los Estados Unidos examinó las proporciones de la cabeza, el tronco y la cola en relación con la longitud total del cuerpo en 145 especies modernas y 20 extintas de tiburones. Publican hallazgos en la revista Palaeontologia Electronica.

Suponiendo que O. megalodon tenía un plan corporal consistente con la gran mayoría de los tiburones, el equipo determinó que la longitud de su cabeza y la longitud de su cola posiblemente ocupaban alrededor del 16,6% y el 32,6%, respectivamente, de la longitud total del cuerpo. Debido a que el espécimen vertebral de “tronco” belga mide 11 metros, se calculó que su cabeza y cola tenían aproximadamente 1,8 metros y 3,6 metros de largo, respectivamente, lo que hace que la longitud total estimada sea de 16,4 metros para el individuo específico de O. megalodon.

LAS VERTEBRAS APUNTAN A 24 METROS DE LONGITUD

La vértebra más grande del ejemplar belga mide 15,5 centímetros de diámetro, pero se han reportado vértebras de O. megalodon que posiblemente midieron hasta 23 centímetros de diámetro en Dinamarca. Si las vértebras danesas representan las vértebras más grandes del cuerpo, ese individuo podría haber medido alrededor de 24,3 metros de largo.

“La longitud de 24,3 metros es actualmente la mayor estimación razonable posible para O. megalodon que se puede justificar basándose en la ciencia y el registro fósil actual", cuenta Kenshu Shimada, que pertenece al Departamento de Ciencias y Estudios Ambientales y al Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad DePaul y lideró la investigación.

El estudio de Shimada y su equipo no terminó allí. Basándose en comparaciones de las proporciones de las partes de su cuerpo, determinaron que la forma corporal de O. megalodon probablemente se parecía superficialmente al tiburón limón moderno ( Negaprion brevirostris ), que tiene un cuerpo más delgado que el gran tiburón blanco moderno.

También notaron que los tiburones gigantes actuales, como el tiburón ballena ( Rhincodon typus ) y el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus ), así como muchos otros vertebrados acuáticos gigantes como las ballenas (Cetacea), tienen cuerpos delgados porque los cuerpos grandes y robustos son hidrodinámicamente ineficientes para nadar. Por el contrario, el gran tiburón blanco con un cuerpo robusto que se vuelve aún más robusto a medida que crece puede ser grande, pero no puede ser gigantesco (no más de 7 metros) debido a las limitaciones hidrodinámicas. La implicación es profunda porque el equipo desveló inesperadamente el misterio de por qué ciertos vertebrados acuáticos pueden alcanzar tamaños gigantescos mientras que otros no.

Lo que distingue a nuestro estudio de todos los trabajos anteriores sobre estimaciones del tamaño y la forma corporal del O. megalodon es el uso de un enfoque completamente nuevo que no se basa únicamente en el gran tiburón blanco moderno. Así, el nuevo estudio también reevaluó otros aspectos biológicos. Por ejemplo, un O. megalodon de 24,3 metros de largo habría pesado alrededor de 94 toneladas, y la velocidad de crucero estimada a partir de la morfología de la escala fue de 2,1 a 3,5 kilómetros por hora, que no es más rápido que el gran tiburón blanco moderno.

Los patrones de crecimiento registrados en el espécimen vertebral de Bélgica sugirieron que O. megalodon dio a luz a recién nacidos que medían alrededor de 3,6 a 3,9 metros de largo y que los embriones se alimentaban a sí mismos mediante el comportamiento de comer huevos. Otros patrones de crecimiento recientemente inferidos junto con el registro fósil conocido de O. megalodon y el linaje del tiburón blanco respaldan la idea de que el surgimiento del gran tiburón blanco hace aproximadamente 5 millones de años probablemente jugó un papel en la desaparición final de O. megalodon debido a la competencia.

“Muchas de las interpretaciones que hicimos son todavía tentativas, pero están basadas en datos y servirán como puntos de referencia razonables para futuros estudios sobre la biología de O. megalodon “, finaliza Shimada, quien espera que algún día se descubra un esqueleto completo para poder poner a prueba las interpretaciones.