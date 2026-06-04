UDLAP presenta el Diplomado internacional en “Cultura de paz y liderazgo social”

Paz Rigoberta Menchú -cuarta de izq a der) expresó sentirse honrada de colaborar con la UDLAP en un proyecto que comparte la visión de impulsar una cultura de paz a través de la educación y el liderazgo.

La Dirección de Educación Continua de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en colaboración con la Asociación Menchú Tum, Hacia una Cultura de Paz A.C. y el Clúster del Ecosistema de Cultura y Arte del Estado de Puebla, presentan el Diplomado internacional en “Cultura de paz y liderazgo social”, un programa académico orientado en la formación de líderes comprometidos con la transformación social, la construcción de paz y el fortalecimiento de sus comunidades.

Durante la presentación, el Dr. René Alejandro Lara Díaz, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP, destacó que este diplomado responde a la misión institucional de formar personas con compromiso social capaces de incidir positivamente en su entorno. “La UDLAP está muy contenta de colaborar en este proyecto que formará líderes que busquen las mejores condiciones para todos”, expresó.

Uno de los principales distintivos de este programa es la participación de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO y presidenta de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, quien formará parte del cuerpo académico del diplomado compartiendo su experiencia y visión sobre derechos humanos, liderazgo social, interculturalidad y cultura de paz.

Por lo anterior, la Dra. Menchú expresó sentirse honrada de colaborar con la UDLAP en un proyecto que comparte la visión de impulsar una cultura de paz a través de la educación y el liderazgo. “Si podemos hacer algo para fortalecer el liderazgo en este tiempo, es nuestra mejor decisión y creo que es lo mejor que podemos aportar a las sociedades”, señaló la Dra. Menchú, quien también destacó que los desafíos contemporáneos, marcados por la tecnología, la inteligencia artificial y la digitalización, exigen líderes más reflexivos, preparados y comprometidos con la acción social.

Con una duración de 137 horas, el diplomado iniciará el próximo 4 de julio de 2026 y se impartirá en modalidad bimodal, permitiendo la participación de profesionales de distintas regiones del país y del extranjero. Además de la participación de la Dra. Menchú, el programa contará con especialistas nacionales e internacionales con amplia trayectoria en desarrollo comunitario, liderazgo, gestión social y fortalecimiento de grupos de cohesión comunitaria.

Al respecto, la Lic. Maya Rigoberta Pérez Menchú, directora de la Asociación Menchú Tum, Hacia una Cultura de Paz A.C., explicó que el programa tendrá un enfoque de liderazgo social orientado al servicio de la comunidad y abordará temas como comunicación asertiva, liderazgo comunitario, tecnología con enfoque humanista y espiritualidad.

Este diplomado es posible gracias a la sinergia con el Clúster del Ecosistema de Cultura y Arte del Estado de Puebla, encabezado por la Mtra. Leticia Mojíca Zavaleta, quien señaló que el programa compartirá conocimientos académicos y una filosofía de vida construida a partir de décadas de trabajo y compromiso social; “lo que queremos hacer con este diplomado es formar a los líderes que necesitamos”, añadió.

Finalmente, el Dr. Luis Alberto Barroso Moreno, director general de Extensión, Vinculación y Difusión de la UDLAP, destacó que la Universidad de las Americas Puebla apuesta por la formación de líderes comprometidos con el bienestar social, motivo por el cual impulsa programas académicos como este diplomado, único en su tipo.

El programa está dirigido a directivos, servidores públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, empresarios, gestores culturales, docentes y profesionistas interesados en impulsar iniciativas de transformación social desde una perspectiva humanista y de responsabilidad colectiva. Las inscripciones ya están abiertas, para conocer el programa completo, requisitos y proceso de inscripción, consulta: https://educacioncontinua.udlap.mx/programas/diplomado-cultura-paz/