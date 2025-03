¿Saben los animales que existen? Los gorilas se suman a la lista

Estudio. Este chimpancé pasó la prueba del espejo en el estudio de Massen. Se vio un grano en la cara en el espejo e intentó quitárselo. (LISA-CLAIRE VANHOOLAND/LISA-CLAIRE VANHOOLAND)

Los gorilas se desempeñan tan bien como los chimpancés en pruebas que requieren la conciencia de su propio cuerpo, según un estudio dirigido por el biólogo de la Universidad de Utrecht Jörg Massen.

¿Saben los animales que existen? Los chimpancés son conocidos desde hace tiempo por su alta autoconciencia, pero ahora hay pruebas sólidas que también respaldan la existencia de los gorilas.

Un equipo de biólogos llegó a esta conclusión tras estudiar chimpancés y gorilas en el Zoológico Burgers de Arnhem. El equipo de investigación incluyó científicos de la Universidad de Utrecht, la Universidad de Viena y la Universidad de Ámsterdam. Los hallazgos se han publicado ahora en el American Journal of Primatology.

Para evaluar la autoconciencia, los científicos suelen utilizar la llamada prueba del espejo. En esta prueba, los animales reciben una marca en su cuerpo que solo pueden ver al mirarse en un espejo. Si el animal intenta tocar o quitarse la marca del cuerpo, demuestra que se reconoce, lo que sugiere autoconciencia.

“La prueba del espejo funciona bien, pero no es adecuada para todos los animales”, afirma Massen. “Algunos animales no dependen mucho de la visión y puede que no les guste mirarse a la cara. Estas especies podrían fallar la prueba del espejo incluso si son autoconscientes”.

Massen cree que los gorilas podrían pertenecer a esta categoría. Los gorilas suelen obtener malos resultados en la prueba del espejo, quizás porque suelen evitar el contacto visual. Mirarse en el espejo puede resultarles incómodo, lo que les dificulta reconocerse.

Para explorar esto más a fondo, el equipo de Massen realizó un experimento diferente. En esta prueba, chimpancés y gorilas tuvieron que abrir la tapa de una caja para obtener comida. En ocasiones, los investigadores colocaron la caja sobre un poste, obligando al animal a sentarse sobre la tapa. En esta situación, los animales tuvieron que darse cuenta de que su propio cuerpo bloqueaba la tapa.

Para tener éxito, los animales tuvieron que comprender que su propio cuerpo era el obstáculo. “Esta es una forma básica de conciencia corporal. En los humanos, se desarrolla alrededor del año y medio de edad”, afirma Massen en un comunicado.

Sorprendentemente, tanto los chimpancés como los gorilas obtuvieron el mismo rendimiento. “Lo más destacado fue que ambas especies se dieron cuenta rápidamente de que necesitaban alejarse de la caja para abrirla”, afirma Massen. “Esto demuestra que eran conscientes de que su propio cuerpo era un obstáculo. Por lo tanto, el hecho de que los gorilas suelan tener un rendimiento bajo en las pruebas del espejo no significa que carezcan de autoconciencia".

Massen y su equipo creen que los científicos deberían ir más allá de la prueba del espejo al estudiar la autoconciencia animal. “Gracias a esta prueba de conciencia corporal, ahora sabemos más sobre la vida interior de los gorilas, que podría ser más rica de lo que pensábamos, o al menos de lo que existía evidencia científica”, afirma Massen.

LA EVOLUCIÓN DE LA AUTOCONCIENCIA

El uso de diversas pruebas también podría revelar más sobre cómo evolucionó la autoconciencia en humanos y animales. Algunos biólogos creen que la autoconciencia se desarrolló tempranamente en los ancestros comunes de los humanos y los grandes simios. Otros sugieren que podría haber evolucionado por separado en distintas familias de simios. Por ejemplo, los científicos aún investigan si los chimpancés y los orangutanes comparten el mismo tipo de autoconciencia.

Massen añade: “Es posible que los simios tengan un tipo de autoconciencia similar, pero también podría ser bastante diferente. Combinando diferentes pruebas, podemos comprender mejor estas diferencias”.

Estos hallazgos plantean preguntas sobre cómo definimos la autoconciencia, afirma Massen. Él cree que la investigación demuestra que la autoconciencia puede adoptar diferentes formas. “Los animales que a menudo consideramos ‘menos inteligentes’ podrían, en realidad, tener pensamientos más complejos de lo que imaginamos”.