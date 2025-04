Nuevos microbios ‘purificadores’ descubiertos en el suelo profundo

Microbios. Esta imagen muestra la Zona Crítica de la Tierra, que se extiende desde las copas de los árboles hasta el suelo hasta profundidades de hasta 700 pies y representa los microbios que viven en esta zona. (MICHIGAN STATE UNIVERSITY/MICHIGAN STATE UNIVERSITY)

Científicos han descubierto un nuevo filo de microbios ‘purificadores’ en la Zona Crítica de la Tierra, una zona de suelo profundo que restaura la calidad del agua.

El agua subterránea, que se convierte en agua potable, pasa por donde viven estos microbios y estos consumen los contaminantes restantes. El hallazgo se publica en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

“La Zona Crítica se extiende desde las copas de los árboles hasta el suelo, a través de la superficie, hasta profundidades de hasta 213 metros“, explica Jame Tiedje, experto en microbiología de la Universidad de Michigan State y autor principal del estudio.

Esta zona sustenta la mayor parte de la vida en el planeta, ya que regula procesos esenciales como la formación del suelo, el ciclo del agua y el ciclo de los nutrientes, vitales para la producción de alimentos, la calidad del agua y la salud de los ecosistemas. A pesar de su importancia, la Zona Crítica profunda representa una nueva frontera, ya que se trata de una parte importante de la Tierra relativamente inexplorada.

Tiedje descubrió en este vasto e inexplorado mundo microbiano un filo, o categoría primaria, de microbios completamente diferente, llamado CSP1-3.

A PROFUNDIDADES DE HASTA 21 METROS

Este nuevo filo se identificó en muestras de suelo de Iowa y China a profundidades de hasta 21 metros. ¿Por qué Iowa y China? Dado que estas dos áreas tienen suelos muy profundos y similares, los investigadores querían saber si su presencia es más generalizada y no se limita a una sola área, explicó Tiedje.

El equipo de Tiedje extrajo ADN de estos suelos profundos y descubrió que los ancestros de CSP1-3 vivieron en el agua (aguas termales y agua dulce) hace muchos millones de años. Experimentaron al menos una importante transición de hábitat para colonizar los ambientes edáficos, primero la capa superficial del suelo y, posteriormente, los suelos profundos, durante su historia evolutiva.

Tiedje también descubrió que los microbios estaban activos. “La mayoría de la gente pensaría que estos organismos son como esporas o que están latentes”, dijo. “Pero uno de los hallazgos clave que obtuvimos al examinar su ADN es que estos microbios están activos y crecen lentamente”.

Tiedje también se sorprendió al descubrir que estos microbios no eran miembros raros de la comunidad, sino que eran dominantes; en algunos casos, constituían el 50 % o más de la comunidad, algo que nunca ocurre en los suelos superficiales.

“Creo que esto ocurrió porque el suelo profundo es un entorno muy diferente, y este grupo de organismos ha evolucionado durante un largo período de tiempo para adaptarse a este entorno edáfico empobrecido”, agregó Tiedje.

CÓMO PURIFICAN EL AGUA LOS MICROBIOS

El suelo es el mayor filtro de agua de nuestro planeta. Cuando el agua pasa a través del suelo, se purifica mediante procesos físicos, químicos y biológicos. El suelo superficial, donde residen la mayoría de las raíces de las plantas, suele ser un volumen muy pequeño por el que el agua de lluvia pasa rápidamente. Pero el suelo profundo tiene un volumen mucho mayor. Aquí es donde los CSP1-3 ayudan. Se alimentan del carbono y el nitrógeno que se arrastran desde la capa superficial del suelo para completar el proceso de purificación.

“Los CSP1-3 son los carroñeros que limpian lo que ha penetrado la capa superficial del suelo”, dijo Tiedje. “Tienen una función que cumplir”.

El siguiente paso, dijo Tiedje, es cultivar algunos de estos microbios en el laboratorio y, si crecen, podremos aprender más sobre sus fisiologías únicas, que les permiten prosperar en este entorno de suelo profundo. Esto no es fácil. La mayor parte del mundo microbiano no se cultiva porque es muy difícil replicar las condiciones en las que viven y crecen.