CIATEJ celebra 50 años de innovación para México

Ciatej la celebración por lo “50 años de innovación para México. Reconociendo la inventiva en CIATEJ”.

En el auditorio Salvador Allende Gossens del Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) llevó a cabo el evento especial “50 años de innovación para México. Reconociendo la inventiva en CIATEJ”, en el marco de su próximo 50 aniversario y de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.

La jornada fue un espacio para reconocer el talento, la creatividad, la investigación científica y el impacto social de las y los inventores que, a lo largo de cinco décadas, han contribuido al desarrollo de soluciones científicas, tecnológicas y de innovación en beneficio de México.

El presídium estuvo conformado por la Dra. Lorena Amaya Delgado, directora general del CIATEJ; el Dr. Feliú Davino Sagols Fregoso, director general de Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales de la Secretaría de Ciencia; la Mtra. Larisa Cruz Ornelas, directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; la Dra. Julieta Torres González, directora general del CIQA; el Mtro. José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUGDL; el Mtro. Ramón Willman Zamora, representante de la Red de Oficinas de Transferencia de Tecnología en México; y la Mtra. Alejandra Navarro Hurtado, directora adjunta de Vinculación y Transferencia de Tecnología del CIATEJ.

Como parte del programa, la Mtra. Alejandra Navarro Hurtado impartió la conferencia “Historia de Invenciones e Innovación”, en la que presentó un panorama sobre las solicitudes de patentes en México durante 2025, comparando el contexto nacional con países como Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Durante su exposición, destacó que las 14 solicitudes de patente del CIATEJ representan el 1.21% del total nacional, subrayando la relevancia del Centro en el ecosistema mexicano de innovación.

Asimismo, compartió información sobre el panorama de solicitudes de patentes en Jalisco durante el mismo periodo, donde de las 230 registradas en la entidad, el CIATEJ aporta el 6%, reflejando su papel estratégico en el desarrollo científico y tecnológico del estado.

A través de estos datos, resaltó la importancia de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica como motores de transformación social, además de reconocer el impacto de las tecnologías desarrolladas y licenciadas por el CIATEJ como ejemplo de ciencia aplicada al bienestar de México

Reconocimiento a la Trayectoria en innovación

Durante el evento se galardonó a quienes han sido responsables del mayor número de invenciones en la historia del Centro, a través de la categoría Trayectoria en Innovación:

Dra. Georgina Coral Sandoval Fabián (primer lugar)

Dra. Norma Morales Hernández (segundo lugar)

Dra. Alba Adriana Vallejo Cardona (tercer lugar)

Dr. Javier Arrizón Gaviño (primer lugar)

Dr. Melchor Arellano Plaza (segundo lugar)

Dr. Hugo Espinosa Andrews (tercer lugar)

Dr. Luis Alfonso Mojica Contreras (tercer lugar)

Su trayectoria representa una contribución excepcional a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la construcción de un futuro con mayor bienestar social.

Innovación colaborativa: el valor del trabajo en equipo

También se reconoció a investigadoras e investigadores cuya participación en múltiples desarrollos refleja la fuerza de la colaboración científica dentro del CIATEJ.

Anne Christine Gschaedler Mathis (primer lugar)

Dra. Marisela González Ávila (segundo lugar)

Dra. Georgina Coral Sandoval Fabián (tercer lugar)

Dr. Juan Carlos Mateos Díaz (primer lugar)

Dr. Javier Arrizón Gaviño (segundo lugar)

Dr. Hugo Espinosa Andrews (segundo lugar)

Dr. Melchor Arellano Plaza (tercer lugar)

Estos reconocimientos destacan cómo la suma de conocimientos, talento y trabajo interdisciplinario fortalece la generación de soluciones innovadoras para México.

Reconocimiento a inventoras e inventores con diez o más invenciones

Como parte de esta celebración, CIATEJ distinguió a quienes han participado en diez o más invenciones, fortaleciendo significativamente el legado institucional de innovación:

Rosa María Camacho Ruiz, Jorge Alberto Rodríguez González, Eduardo Padilla Camberos, Zaira Yunuén García Carvajal, Lorena Amaya Delgado, Abel Gutiérrez Ortega, Gabriel Rincón Enríquez, Eugenia del Carmen Lugo Cervantes, Rodolfo Hernández Gutiérrez, Sara Elisa Herrera Rodríguez, Ernesto Rodríguez González, Gustavo Adolfo Castillo Herrera, Evangelina Esmeralda Quiñones Aguilar, Alejandro Arturo Canales Aguirre e Ingrid Mayanin Rodríguez Buenfil.

Patentes licenciadas: del laboratorio a soluciones con impacto real

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento a las y los inventores de patentes licenciadas, cuyos desarrollos han permitido transformar conocimiento en aplicaciones concretas en áreas como salud, agroindustria, alimentos y medio ambiente. Las y los galardonados fueron:

• Dr. José de Anda Sánchez

Sistema y proceso modular para el tratamiento pasivo de aguas residuales domésticas (MX 342095 B)

• Mtro. José Luis Flores Montaño

Proceso de obtención de fructanos de agave joven y uso como ingrediente funcional (MX 363029 B)

Fructanos fraccionados de agave, proceso de obtención y uso de los mismos (MX 367976 B)

Fructanos fraccionados de agave y su proceso de obtención a nivel piloto e industrial (MX 375478 B)

• Dr. Abel Gutiérrez Ortega

Proteína quimérica para la prevención y el diagnóstico del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRSS) (MX 386785 B)

• Dra. Silvia Maribel Contreras Ramos

Biofertilizante para aumentar el rendimiento de cultivos (MX 389611 B)

Biopesticida para el control biológico de ácaros e insectos plaga (MX/a/2022/015976)

• Dr. Hugo Espinosa Andrews / Dr. Eristeo García Márquez

Calcio soluble estabilizado en polímero catiónico-polímero aniónico y fructanos (MX 376616 B)

• Dra. Marisela González Ávila

Una composición simbiótica sinérgica y su uso para el tratamiento de la disbiosis intestinal (MX 392427 B)

Sistema compacto para la simulación del tracto digestivo humano (MX 399239 B)

Sistema mecánico y neumático para transferencia de fluido entre dos bioreactores (MX 383714 B)

Proceso para simulación de tracto digestivo humano (MX 354295 B)

Sistema automatizado para la simulación del tracto digestivo humano (MX 366432 B)

Sistema de Estabilización de Microbiota Intestinal Humana (MX 404980 B)

Sistema reducido para la simulación automatizada del proceso digestivo humano con control dinámico de variables (MX/a/2023/009001)

• Dra. Norma Morales Hernández

Proceso de obtención de matriz tecno-funcional para uso en alimentos (MX 402483 B)

Proceso de obtención de base proteica para aplicación en alimentos (MX 420967 B)

Producto de panificación funcional (MX/a/2022/014997)

Un legado de ciencia, creatividad e impacto social

Con este evento, CIATEJ reafirma su compromiso con la ciencia, la innovación, la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica como pilares para el desarrollo nacional.

A casi 50 años de su fundación, el Centro celebra a quienes han convertido ideas en invenciones, invenciones en soluciones y soluciones en bienestar para México, consolidando una historia de conocimiento, colaboración y progreso.