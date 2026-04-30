Eventos astronómicos de mayo 2026: ¿Cuándo es la Luna de Flores? Conoce cuáles son algunos de los eventos astronómicos de mayo, los cuales incluirán dos lunas llenas (Pexels)

Mayo contará con un mes lleno de eventos astronómicos, entre los que se encuentran dos lunas llenas, y la primera será la Luna de Flores.

Comienza mayo y el primer evento astronómico que podrán disfrutar los amantes del cielo es la Luna de Flores; este mes promete ser uno de los favoritos para quienes les encanta observar la luna, pues también habrá una Luna Azul.

¿Cuándo es la Luna de Flores en mayo de 2026? Fecha y hora exacta

La próxima Luna Llena será este viernes 1 de mayo; esta luna es también llamada Luna de Flores y será la primera de dos lunas llenas que habrá este mes.

Se le conoce como Luna de Flores debido a que, durante la época en la que es vista, coincide con una abundante floración primaveral.

La Luna de Flores podrá ser vista a partir de las 19:14 horas, tiempo del centro de México, aunque en esta ocasión la luna será una microluna; es decir, se verá más pequeña de lo normal.

Por lo que, si quieres tener una mejor vista de la primera Luna Llena de mayo, lo recomendable es usar un telescopio o binoculares para poder observarla con mayor detalle.

¿Cuándo es la siguiente Luna Llena, llamada Luna Azul?

La siguiente Luna Llena de mayo será la llamada Luna Azul, la cual se podrá ver hasta el 31 de mayo. Sin embargo, la particularidad de esta es que será la microluna más pequeña del año.

Se le conoce como Luna Azul porque es la segunda Luna Llena dentro de un mes y se verá más pequeña de lo normal, debido a que en ese momento se encontrará en su punto más alejado de la Tierra.

Eventos astronómicos de mayo de 2026: Calendario completo de fases lunares

Como parte de los eventos astronómicos de este mes, aquí te compartimos el calendario lunar de mayo de 2026, para que puedas observar todas las fases lunares:

Luna Llena (Luna de las Flores): 1 de mayo

1 de mayo Cuarto menguante: 9 de mayo

9 de mayo Luna nueva: 16 de mayo

16 de mayo Cuarto creciente: 23 de mayo

23 de mayo Luna Llena (Luna Azul): 31 de mayo

¿Qué eventos astronómicos hay en mayo?

Además de las dos lunas llenas de mayo, este mes también contará con otros eventos astronómicos, los cuales, de acuerdo con el sitio especializado Star Walk, serán: