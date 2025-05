Sumérgete en el mundo de los limnocóridos de Colombia

Insecto. Ejemplar hembra de chinche acuática de la especie Limnocoris elongatus Rodrigues & Sites, en vista dorsal (izquierda) y ventral (derecha). Esta especie se encuentra presente en arroyos de montaña de la región noroeste de Colombia. (Paula Alejandra Dorado-Muñoz)

Dentro del Orden Hemiptera se encuentra un grupo de insectos que en su mayoría habita bajo el agua, el infraorden Nepomorpha, también conocidas como chinches acuáticas, las cuales, a pesar de carecer de la gama de colores brillantes y patrones que hacen tan llamativos a otros grupos de insectos, son interesantes y vale la pena detenerse y prestarles atención. Este infraorden comprende alrededor de 2,000 especies clasificadas en 11 familias, donde la gran mayoría son depredadores. Con algunas excepciones, estos insectos poseen antenas cortas localizadas en cavidades especiales debajo de los ojos, característica que está asociada a la vida acuática, pues al no tener antenas largas y expuestas su desplazamiento en el agua es más fluido al presentar menos resistencia (forma hidrodinámica). Los naucóridos, una de estas 11 familias, son habitantes de cuerpos de agua dulce donde la corriente puede ser muy fuerte (grandes ríos, rápidos y cascadas), moderada (ríos y arroyos), o prácticamente nula (lagos); se alimentan de otros invertebrados acuáticos como larvas de libélulas y de mosquitos, y en algunos casos también de moluscos. Son superficialmente parecidos a los cercanamente emparentados belostomátidos (cucarachas de agua), pero se diferencian de estos por su tamaño considerablemente más pequeño, además de no tener apéndices respiratorios en el extremo posterior del abdomen; en cambio, la mayoría de naucóridos respiran por medio de una burbuja de aire que capturan al acercarse a la superficie del agua, unos pocos poseen una estructura denominada plastrón, la cual le permite respirar bajo el agua al extraer directamente el oxígeno que está disuelto en el agua.

Las especies del género Limnocoris miden de 5 a 15 milímetros, poseen una forma del cuerpo aplanada y ovalada y tiene el fémur de las patas delanteras ensanchado, debido a que aloja mayor cantidad de músculo que les permite tener más fuerza y agilidad para atrapar y sostener a sus presas mientras se alimentan de ellas, ya que como habíamos mencionado, son depredadores. El género se diferencia de los demás miembros de esta familia por un conjunto particular de características, incluyendo el margen interno de cada ojo alejándose entre sí (divergentes) en la parte frontal de la cabeza; también poseen unas estructuras en forma de cresta o borde en la parte ventral del tórax, denominadas carinas, las cuales, dependiendo de la especie, varían en: forma, presencia o ausencia de sedas (pelitos) y si tienen hendiduras o no. Estas y otras características relacionadas con los últimos segmentos abdominales y el aparato reproductor son utilizadas para la identificación de las distintas especies.

Un ejemplo es la especie Limnocoris elongatus, especie descrita en 2021 por los entomólogos y especialistas en el grupo Higor Rodrigues (Brasil) y Robert W. Sites (Estados Unidos de América). La especie fue descrita a partir de material recolectado en cinco departamentos en la zona andina de Colombia. El nombre de la especie, en particular el epíteto específico elongatus (= alargado), hace referencia a la condición de la parte dorsal del sexto segmento abdominal (terguito), el cual a cada lado del insecto está alargado posteriormente, por lo que podemos observar dos “colitas triangulares”, semejante a lo que observamos en esa prenda de vestir masculina conocida como “frac”.

El género Limnocoris es endémico (propio y exclusivo) de América y actualmente incluye 75 especies descritas, 24 de ellas con distribución en Colombia y 18 de las cuales han sido descritas y nombradas a partir de especímenes recolectados en este país, lo que equivale a alrededor del 25% de las especies conocidas en el género. Este porcentaje nos da una idea de la importante diversidad que se encuentra en este país sudamericano, resultado del complejo y diverso relieve de la cordillera de los Andes, la cual se divide en tres cordilleras: Oriental, Central y Occidental. La variabilidad altitudinal en estas cordilleras genera una gama de microclimas y ecosistemas que proporciona hábitats favorables para los limnocóridos. Además, ya que hablamos de insectos acuáticos, es importante señalar que el país cuenta con cinco grandes vertientes hidrográficas, incluyendo la del Amazonas. La Amazonía colombiana es parte de la cuenca más grande del mundo (Cuenca del Amazonas), misma que contiene el 20% del agua dulce del planeta. Esta diversidad de paisajes y condiciones ecológicas no solo favorece la riqueza de especies del género Limnocoris y otras especies animales y vegetales, sino que también resalta la importancia de conservar estos hábitats, esenciales para el mantenimiento de la biodiversidad en el país

Mientras estos guardianes silenciosos se encuentran sumergidos en los ríos, cumplen un papel importante en la cadena trófica como depredadores. Ellos controlan las poblaciones de otros organismos, incluyendo la de los estados inmaduros de mosquitos, algunos de los cuales en su etapa adulta son vectores de enfermedades que afectan al humano como la malaria y el dengue.

1Programa de pregrado en Biología, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja, Boyacá, Colombia. correo electrónico: paula.dorado@uptc.edu.co

2Red de Biodiversidad y Sistemática, Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), Xalapa, Veracruz, México. correo electrónico: daniel.reynoso@inecol.mx