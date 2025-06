La Universidad de Guanajuato inaugura la 77 Muestra Internacional de Cine

La Universidad de Guanajuato abre sus puertas al séptimo arte con la 77.ª Muestra Internacional de Cine, bajo el título “Cine Club de la Universidad de Guanajuato”. Este evento, que se llevará a cabo del 16 al 29 de junio, presenta una variada cartelera de películas tanto en formato presencial como digital, con el objetivo de acercar al público a nuevas miradas cinematográficas y narrativas audaces.

El arranque oficial de la muestra se realizará este 16 de junio en el Auditorio Euquerio Guerrero, donde se proyectarán películas en distintos horarios, a las 17:00 y 19:15 horas. Los boletos tienen un costo general de 40 pesos con un precio especial de 20 pesos para la comunidad universitaria y personas afiliadas al INAPAM. Además, se ofrece un bono para disfrutar de siete películas por 200 pesos general y 100 con descuento.

La Universidad de Guanajuato inaugura la 77 Muestra Internacional de Cine "No nos moverán"

Entre los estrenos más destacados del día, se encuentra No nos moverán (México, 2024), dirigida y coescrita por Pierre Saint-Martin Castellanos junto a Iker Compeán Leroux. Esta producción en blanco y negro, con una duración de 120 minutos, se centra en Socorro, una obstinada abogada que ha dedicado su vida a buscar justicia por el asesinato de su hermano en la masacre de Tlatelolco en 1968. La trama se desenvuelve entre tensiones familiares y una obsesiva búsqueda de venganza, marcada por un tono de comedia negra que ofrece una perspectiva irónica y conmovedora sobre uno de los eventos más trágicos de la historia reciente de México. El filme destaca por la actuación protagónica de Luisa Huertas, reconocida actriz del cine nacional.

Además del formato presencial, también se contemplan funciones en línea, permitiendo disfrutar del cine desde casa con acceso libre las 24 horas. Esta modalidad la ha venido implementando la Universidad de Guanajuato con el fin de que sus estudiantes tengan más interés por el cine y la posibilidad de ver las cintas que se les ofrecen sea más accesible sin la necesidad de salir de su casa.

La Universidad de Guanajuato inaugura la 77 Muestra Internacional de Cine "Cuatro lunas"

En esta edición virtual, el público podrá disfrutar de Alfhaville (México, 2014), dirigida por Sergio Tovar Velarde. Esta película dramática de 109 minutos entreteje cuatro relatos sobre el amor y la aceptación, explorando diversas identidades sexuales y emocionales. A través de un niño que oculta su atracción por su primo, dos amigos que descubren una tensión amorosa, una pareja gay enfrentando la llegada de un tercero y un anciano que se obsesiona con un joven, el filme muestra con crudeza y sensibilidad las complejidades del deseo, el miedo y el juicio social.

La Universidad de Guanajuato inaugura la 77 Muestra Internacional de Cine "Al final bailamos"

Otra de las películas disponibles en línea es And Then We Danced (Suecia, Georgia, 2019), una coproducción dirigida por Levan Akin. Esta cinta ha sido aclamada por su enfoque sincero sobre la masculinidad y la represión sexual en un entorno tradicionalista. El protagonista, Merab, es un joven bailarín que ha entrenado toda su vida en la Compañía Nacional de Danza de Georgia. Su rutina se ve alterada con la llegada de Irakli, un nuevo integrante cuya presencia despierta en él un conflicto interno entre el deber y el deseo. La danza se convierte en el medio de expresión de una lucha íntima que desafía los rígidos códigos culturales de su entorno.

La invitación está abierta para que toda la gente interesada, tanto en Guanajuato como en otros lados, pueda tener acceso digital a estas cintas.

Para más información sobre la cartelera completa, horarios y detalles sobre las funciones en línea o presencial, se recomienda visitar los canales oficiales de la universidad.