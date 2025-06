Premios Innovators Under 35 LATAM 2025 buscan reconocer a los jóvenes más innovadores de Latinoamérica

Foto oficial de IU35 LATAM Cortesía

La prestigiosa competición organizada por MIT Technology Review en español y la consultora de innovación Opinno abre su convocatoria en la búsqueda de los jóvenes menores de 35 años más innovadores de la región. Los candidatos mexicanos interesados podrán acceder a la web de la revista para más información.

MIT Technology Review en español y Opinno convocan a los premios Innovators Under 35 LATAM 2025 (IU35 LATAM), dirigida a los jóvenes menores de 35 años en América Latina, que estén utilizando la ciencia y/o tecnología de forma creativa para resolver los grandes problemas sociales y ambientales de la humanidad.

Creada en 1999, la plataforma IU35 LATAM es la mayor comunidad mundial líder de innovadores, pioneros y agentes de cambio social en el mundo, con 471 jóvenes de toda Latinoamérica. El programa conecta las mentes más brillantes con expertos de alta escala nacional e internacional, que contribuyen al desarrollo y transformación de sus ideas en iniciativas exitosas.

Este año, la 11.ª edición de los premios Innovators Under 35 LATAM cuenta con el auspicio de diversas instituciones como Grupo UNACEM, Repsol, PwC Perú (PriceWaterhouseCoopers) y Fundación Romero - Campus Romero, además de entidades colaboradoras aliadas como ESAN y Hotel Hilton Miraflores.

México, cuna de talento emergente

México destaca por su vibrante ecosistema tecnológico, impulsado por una combinación de talento joven, infraestructura en expansión y una creciente inversión en innovación. El país se ha convertido en un referente regional para el desarrollo de startups, con hubs emergentes en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y un enfoque en soluciones que responden a desafíos sociales y económicos.

En las ediciones pasadas de los premios Innovators Under 35 LATAM, 98 mexicanos han sido reconocidos por sus propuestas transformadoras. Algunos perfiles destacados han sido: Saiph Savage, cofundadora de Botivist, un proyecto que utiliza bots en redes sociales para movilizar a las personas en actividades de impacto positivo; Walter Mata, CEO de Was Co., quien transforma residuos plásticos en materiales de construcción sostenibles; y Zaid Badwan, director general de MediPrint, iniciativa con la que desarrolla prótesis personalizadas mediante impresión 3D para mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Cómo puedo participar en los premios?

Innovators Under 35 LATAM 2025 tiene como objetivo reconocer la innovación: el desarrollo de nuevas tecnologías o la aplicación creativa de ciencia y/o tecnología existente para resolver problemas o añadir valor, con impacto positivo y visible en la sociedad.

Los candidatos deberán contar con un proyecto o emprendimiento relacionado con alguna de las siguientes áreas de impacto: ambiente y sostenibilidad, salud y bienestar, economía y finanzas, alimentación, agricultura, eficiencia energética, educación e inclusión, telecomunicaciones, transporte y nuevos materiales, que además utilice alguna de las siguientes herramientas: inteligencia artificial, internet: software y plataformas, nanotecnología, biotecnología y genética, robótica y automatización, data y ciberseguridad, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas (IoT) y blockchain.

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos de participación:

1. Edad: los candidatos deben ser mayores de edad y menores de 35 años (de 18 a 34 años). No pueden cumplir los 35 años durante el transcurso del año 2025.

2. Nacionalidad: los candidatos deben registrar nacionalidad Latinoamericana en su documento de identidad (pasaporte, cédula, carnet de extranjería, DNI, etc.).

3. Ingenio: los candidatos deben ser creativos y utilizar su imaginación para resolver problemas desde nuevas perspectivas. Se valora cómo se enfrenta el candidato a la problemática y cómo desarrolla la solución.

4. Audacia: se buscan candidatos audaces con una historia de logros (tanto perdidos como ganados) que demuestren un continuo espíritu de perseverancia.

5. Región donde impacta la iniciativa / solución: la iniciativa o solución debe tener impacto e involucrar territorio y habitantes de Latinoamérica (puede o no coincidir con la nacionalidad del candidato).

6. Estado de la iniciativa / solución: la iniciativa o solución debe estar constituida, a nivel administrativo, como mínimo en fase inicial de desarrollo (early stage), con un producto / servicio validado, con cliente / mercado, que tenga ventas demostrables y que esté lista para recibir inversión (o ya haberla recibido).

7. Vigencia: reconocemos a los candidatos por su actual y potencial trabajo para convertirse en creadores de las tendencias tecnológicas que transformen nuestras sociedades.

8. Impacto: la iniciativa o solución puede cambiar la vida y el trabajo de las personas o el funcionamiento de las organizaciones, con impacto global en un área de investigación.

9. Características de la iniciativa / solución: la iniciativa o solución debe ser de base tecnológica, científica o ambas y debe dar solución a un problema concreto en el ámbito social y/o medioambiental.

Para postularse o nominar a un candidato puedes ingresar a la web de la revista MIT TRE: https://technologyreview.es/innovators-under-35-latam-2025/ y conocer más sobre las bases y condiciones de participación. La lista con los 35 ganadores será publicada por MIT Technology Review (tanto en su edición en inglés como su edición en español).