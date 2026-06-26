Las plantas con flores diversificaron sus estrategias de dispersión de semillas antes de lo que se pensaba

Planta Las plantas con flores, conocidas científicamente como angiospermas, son el grupo más diverso y abundante del reino vegetal.

Si bien la evolución reproductiva de las plantas con flores (angiospermas) se vincula tradicionalmente con la crisis biótica del final del Cretácico, nuevas investigaciones de la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos) sugieren que las ecologías de dispersión de las angiospermas ya se habían diversificado para entonces.

El estudio, publicado en ‘Science’ se basa en un análisis de diásporas de plantas con flores (las unidades que comprenden semillas y estructuras asociadas) de un yacimiento forestal fósil del Cretácico Superior en Nuevo México. Las plantas con flores poseen una notable diversidad en el tamaño y la forma de los frutos y las semillas, lo que refleja una morfología adaptada a la dispersión por el viento, el agua y los animales.

Se cree que esta diversidad se originó durante el Paleógeno, a pesar de un aumento anterior en la abundancia y diversificación de las angiospermas a lo largo del Cretácico. En este trabajo, Jaemin Lee et al. sugieren un origen anterior de la variación en las semillas y los frutos de las angiospermas. Describen una colección relativamente bien conservada de 77 morfotipos de diásporas de un bosque fósil del Cretácico Superior en Nuevo México, EE. UU., que presenta frutos carnosos y un peso promedio similar al de un arándano.

Aunque probablemente fueron dispersadas por vertebrados, su aparición podría haber formado parte de la transición hacia bosques tropicales húmedos y sombríos, en lugar de estar impulsada por la diversificación de los vertebrados. “Los resultados amplían nuestra comprensión de la ecología forestal y las interacciones planta-animal durante la primera mitad de la historia evolutiva de las angiospermas”, concluyen los autores.