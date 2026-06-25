ITSÏ SÏRUKUNI: Tejer el agua — porque entrelazar en comunidad es restaurar el territorio

Inecol. Figura 2: Presentación del proyecto ITSÏ SÏRUKUNI en la cabecera de Erongarícuaro, Michoacán. (ADRIAN RAFAEL J. )

Contexto socioambiental del Lago de Pátzcuaro

El Lago de Pátzcuaro, uno de los lagos más extensos de México, tiene una profunda conexión con el pueblo Purépecha, cuya cosmovisión y tradiciones han estado entrelazadas con la vida lacustre durante siglos. El lago es un símbolo de identidad cultural y una base económica fundamental para cuatro municipios del estado de Michoacán: Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Erongarícuaro y Quiroga, que en conjunto albergan aproximadamente 150,000 habitantes.

Sin embargo, el lago ha enfrentado un deterioro que se ha acentuado en las últimas cuatro décadas, siendo el impacto más visible la reducción del 40% de la superficie del espejo de agua, un fenómeno que ha ido acompañado de un deterioro en la calidad de vida de sus habitantes. La pesca artesanal, que hacia finales de los años 90 era económicamente relevante, es hoy una actividad minoritaria y de subsistencia. A esta situación se suman procesos acelerados de erosión de suelos y deforestación impulsados por prácticas agrícolas inadecuadas, la intensificación de los incendios forestales derivada del cambio de uso de suelo, la deficiente gestión de los ríos tributarios y la contaminación de los afluentes por descargas domiciliarias y actividades productivas, agrícolas, comerciales y artesanales. Se suma también el riesgo de extinción de especies emblemáticas acuáticas como el pescado blanco, la acúmara y el achoque, pero la vulnerabilidad se extiende no solo a la pérdida de diversidad biológica, sino también a la pérdida del patrimonio biocultural.

El deterioro del Lago de Pátzcuaro se ve agravado por una débil gobernanza ambiental y la falta de políticas públicas integrales que respondan a los desafíos actuales. A ello se suman la ausencia de mecanismos que integren los saberes comunitarios en las estrategias de restauración, así como la carencia de acciones de monitoreo y vigilancia que permitan evaluar y corregir oportunamente las acciones emprendidas. En este contexto, la crisis del lago no se limita a lo ecológico; es además una crisis de gobernanza ambiental, de derechos humanos y de exclusión comunitaria, que demanda soluciones integrales para gestionar el territorio.

Una iniciativa integral con participación comunitaria como eje central

Frente a este escenario, el Centro Regional del Bajío del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), en conjunto con instituciones académicas aliadas —el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS/CRIAP-Pátzcuaro), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Instituto de Investigaciones Económicas (IIES) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia, y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM)— propone un abordaje integral que articula los saberes locales de las comunidades con el conocimiento científico para emprender acciones de restauración socioambiental en la cuenca del Lago de Pátzcuaro. El proyecto “ITSÏ SÏRUKUNI (FOP07-2025-7): Plan integral de restauración socioambiental en la cuenca del Lago de Pátzcuaro: articulando conocimientos científicos y saberes locales mediante un enfoque de paisaje”, con vigencia 2026-2028 y respaldo de la SECIHTI, surge como un encargo de Estado para contribuir con acciones que atiendan las problemáticas socioambientales de la cuenca. En este marco, la participación activa de las comunidades y actores locales resulta fundamental, pues atraviesa todas las fases del proyecto, como el diseño, ejecución y monitoreo, con el fin de garantizar una gestión territorial sostenible y culturalmente pertinente.

Entre las acciones se contemplan varios focos estratégicos, como la restauración de bosques con colecta de semillas y producción de plantas nativas de árboles y arbustos, la reproducción de plantas acuáticas nativas de humedal, el repoblamiento de especies acuáticas endémicas (achoque y acúmara), la transferencia de tecnología para la producción de pescado blanco por parte de pescadores, el análisis de las condiciones actuales del humedal RAMSAR, el impulso de prácticas agroecológicas que mejoren la calidad del suelo y el agua, y la evaluación de las zonas arqueológicas. De manera transversal, a todas estas acciones, habrá estrategias para fortalecer las capacidades locales y la memoria comunitaria; se trabajará en la conservación del patrimonio biocultural, así como en la actualización de los marcos jurídicos que respaldan los derechos ambientales y el cuidado del territorio. Finalmente, se contempla un componente central de divulgación ambiental comunitaria, dirigido a infancias, juventudes y personas de todas las edades. Este buscará rescatar los saberes locales y fomentar un sentido de pertenencia hacia las acciones de restauración impulsadas por las propias comunidades, tanto en purépecha como en español. Con este proyecto, aspiramos a fortalecer las capacidades de las comunidades para la gestión de su territorio a largo plazo.

Otros enlaces:

Agrotóxicos e incendios: los verdugos que degradan al Lago de Pátzcuaro

https://mimorelia.com/michoacan/agrotoxicos-e-incendios-los-verdugos-que-degradan-al-lago-patzcuaro-n5584569

*Red de Diversidad Biológica del Occidente Mexicano, Centro Regional del Bajío, Instituto de Ecología, A.C.

Investigadora Titular y Responsable Técnica del Proyecto FOP07-2025-7