SNTE condena extorsión, violencia y chantaje como presión política, reitera Compromiso Educativo

En el SNTE, sin contradicción entre derecho a mejores condiciones laborales y derecho a educación, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Rechaza Chantajes Trabajadores de la Educación de todas las secciones del país respaldan el posicionamiento de su dirigencia sindical en favor de la unidad como fuerza preponderante. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó y condenó cualquier formar de radicalismo, violencia, provocación, chantaje, extorsión y afectación a terceros como forma de presión política.

“En el SNTE no existe contradicción entre el derecho a mejores condiciones laborales y el derecho a la educación, porque ambos son humanos, legítimos, posibles y concomitantes; por eso la sociedad nacionalconfía en nosotros”, afirmó.

En un posicionamiento público firme rubricado por su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, la organización recordó que “educar a las hijas e hijos del pueblo y fortalecer la escuela pública ha sido nuestra misión histórica y un valor fundacional”, y refrendó su compromiso con la educación de las infanciasy juventudes de México.

El Maestro dirigente reconoció al gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien, “con toda claridad, ha reiterado en las últimas semanas que la relación bilateral entre el gobierno y el magisterio es a través de la representación legal y legítima del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Deslinde Institucional frente a Radicalismo de CNTE

Enseguida expresó su rechazo a la violencia y extorsión como formas de presión política, fundada en la idea de que sólo mediante paros, bloqueos, conflictos y afectación a terceros, se pueden lograr conquistas.

Por ello, marcó distancia frente a las acciones de confrontación y afirmó que “la diferencia entre el SNTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es evidente; en el SNTE, creemos en la unidad como fuerza preponderante e instrumento de transformación; por ello, somos la expresión mayoritaria, legítima y legal de las Maestras y Maestros en todo el país”.

Este reconocimiento oficial fortalece la institucionalidad del organismo dirigido por Cepeda Salas, cuyo liderazgo prioriza la estrategia de diálogo y negociación permanente para alcanzar beneficios sustanciales para su gremio.

Firmado también por los integrantes de los Órgamos Nacionales de Gobierno Sindical y los secretarios seccionales generales, el SNTE señaló en su posicionamiento que “los avances, logros y conquistas obtenidos han sido producto de una estrategia responsable, democrática, institucional y transparente”, señaló.

Radiografía de Beneficios y Certezas para Familias

Bajo el lema “Uno Somos Todos y Todos Somos Uno”, el sindicato resaltó que sus logros actuales son producto de consultas permanentes a sus agremiados, lo que otorga un asidero social a cada demanda presentada.

Entre los avances más destacados, informó un incremento salarial histórico para los Maestros, la cual pasó de 11 mil 900 pesos en 2018 a 20 mil 350 pesos en este 2026.

Dijo que este ajuste representa un crecimiento superior al 70 por ciento en el salario base, cifra que se eleva al 83 por ciento al contabilizar el incremento acumulado en las diversas prestaciones que complementan el ingreso.

Asimismo, el personal de apoyo y asistencia a la educación recibió un beneficio sin precedentes, logrando que sus salarios transiten de los 8 mil 800 pesos originales a más de 18 mil pesos actuales.

En materia de certeza laboral, Cepeda Salas recordó que el SNTE alcanzó la basificación de más de un millón 200 mil trabajadores desde el año 2019, para garantizar estabilidad jurídica y económica para sus familias.

Sin Opacidad ni Unilateralidad, Hacia un Retiro Digno

SNTE Alfonso Cepeda Salas Bajo el lema “Uno Somos Todos y Todos Somos Uno”, Alfonso Cepeda Salas resaltó que sus logros actuales son producto de consultas permanentes a sus agremiados, lo que otorga un asidero social a cada demanda presentada. (SNTE)

La organización también celebró la resolución de “injusticias derivadas de la aplicación de la USICAMM”, al eliminar la opacidad y unilateralidad en los procesos de promoción que anteriormente lesionaban los derechos de miles de Maestros.

Respecto a la seguridad social, el SNTE señaló que intervinó para fortalecer al ISSSTE con la cancelación de contratos que privatizaban servicios hospitalarios y la construcción de nuevas unidades médicas en el territorio nacional.

Cepeda Salas también señaló que fueron cancelados créditos impagables y la reestructuración de deudas que anteriormente estaban tasadas en unidades de medida y actualización (UMA).

Afirmó que la responsabilidad de la representación nacional, legal y legítima de la organización “es con todos los agremiados, porque el SNTE es unitario, por eso los derechos adquiridos, los incrementos salariales, de prestaciones y la conquista de más derechos es para todos, sin distinguir Secciones”.

Enseguida reconoció que pese a estos avances, aún persisten demandas inconclusas, particularmente en el esquema de pensiones, donde proponen un nuevo modelo respaldado por estudios actuariales y estimaciones financieras con viabilidad de largo plazo, por eso “pensamos que sí es posible reformar la ley vigente”.

“Las maestras y los maestros merecemos una vejez sin zozobras y con bienestar, y no claudicaremos en nuestra lucha; de ahí que hemos defendido como nadie la autonomía sindical y la hemos elevado a rango de ley”, dijo el dirigente.

Añadió que la lucha sindical también se enfoca en recuperar adeudos por prestaciones en el nivel de Educación Media Superior, los cuales ascienden a casi 2 mil millones de pesos y requieren la intervención de autoridades hacendarias y educativas.

El SNTE reiteró que dialogar, acordar, negociar y consensuar es una vocación democrática y un acto de responsabilidad ética.

Finalmente, expresó que “México necesita Maestras y Maestros respetados, bien pagados, con certeza laboral y con la seguridad de un retiro digno; también necesita escuelas abiertas, estudiantes aprendiendo y comunidades educativas en paz, esa es la lucha permanente del SNTE”.

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