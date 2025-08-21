La UNAM incrementa su matrícula y celebra excelencia académica en el ingreso 2025-2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un aumento de más de mil 600 lugares en la matrícula de educación media superior para el ciclo escolar 2025-2026/1, con lo que un total de 35 mil 636 alumnas y alumnos se incorporarán a sus planteles.

La ampliación responde al compromiso de la máxima casa de estudios por garantizar mayores oportunidades de acceso a jóvenes de todo el país. De acuerdo con la institución, este incremento busca atender la creciente demanda y fortalecer la cobertura educativa en nivel bachillerato.

Entre las y los estudiantes admitidos destacan Dania, Camila, Hugo y José Eduardo, quienes forman parte del reducido grupo de nueve aspirantes que obtuvieron el puntaje perfecto: 100 por ciento de aciertos en el examen de ingreso. Este logro no solo refleja su esfuerzo, sino también la calidad de la formación previa recibida en sus escuelas.

Los resultados de este año también mostraron una tendencia positiva: se registró un aumento del 10 por ciento en el número de aciertos promedio alcanzados por las y los aspirantes en comparación con años anteriores. La UNAM señaló que este indicador evidencia una mejor preparación académica de la juventud y refuerza la importancia del examen como un filtro riguroso y equitativo.

La UNAM refrenda su papel como una de las instituciones educativas más importantes de América Latina y ratifica su compromiso con la inclusión, la calidad académica y el impulso al talento joven que cada año busca formar parte de su comunidad.