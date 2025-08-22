Tecnológico de Monterrey abre convocatorias para el festival VIBRART 2026

El Tecnológico de Monterrey anunció la apertura de las convocatorias para VIBRART Arts & Culture Festival 2026, un evento que celebra la creatividad y el talento artístico de la comunidad estudiantil en distintas disciplinas.

La edición 2026 contará con categorías que abarcan diversas expresiones artísticas, entre ellas: Artes Visuales, Monólogos TEC, Creación Literaria, TEC Talent, Canción, Cine, TEC Dance y el Premio Talento que inspira. Esta iniciativa busca impulsar el arte y la cultura dentro de la institución ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de mostrar su talento en un escenario nacional.

De acuerdo con la convocatoria oficial, las fechas límite de registro son las siguientes:

31 de agosto de 2025: Monólogos y TEC Talent.

12 de septiembre de 2025: Canción.

19 de septiembre de 2025: TEC Dance.

24 de octubre de 2025: Creación literaria, Artes visuales y Premio Talento que Inspira.

El evento es exclusivo para estudiantes del Tecnológico de Monterrey y busca fortalecer el sentido de identidad cultural dentro del modelo LiFE, promoviendo el desarrollo integral de los alumnos a través del arte.

Los interesados deberán realizar su registro a través del enlace oficial proporcionado por la institución (vibrart.tec.mx) o escaneando el código QR disponible en la convocatoria. Además, pueden seguir las actualizaciones y contenidos del festival en la cuenta oficial de TikTok: @vibrartfestival.

VIBRART se ha consolidado como uno de los eventos artísticos más importantes del Tec, siendo un espacio donde la innovación y la expresión artística convergen para inspirar a la comunidad. Con estas convocatorias, la institución reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, fomentando no solo el aprendizaje académico, sino también el talento creativo.

Este festival promete convertirse nuevamente en un escaparate para el talento emergente, donde la música, la literatura, el teatro, la danza y las artes visuales serán protagonistas de una experiencia que celebra la diversidad y la pasión artística.

Para más información y detalles sobre las bases de participación, los estudiantes pueden consultar la página oficial: vibrart.tec.mx.