Un asteroide ‘cacahuete’ se acerca a la Tierra como nunca en 350 años

Asteroide. Asteroide 1997 QK1. (NASA/JPL-CALTECH/ENASA/JPL-CALTECHuropa Press)

El asteroide 1997 QK1 se muestra con forma de cacahuete en esta serie de 28 imágenes obtenidas por el Radar del Sistema Solar Goldstone de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA el 21 de agosto.

El asteroide mide aproximadamente 200 metros de largo y completa una rotación cada 4,8 horas. Pasó su punto más cercano a nuestro planeta el día anterior a estas observaciones, a una distancia de aproximadamente 3 millones de kilómetros, o a ocho veces la distancia entre la Tierra y la Luna, informa la NASA.

El sobrevuelo de 2025 es el punto más cercano a la Tierra que ha alcanzado 1997 QK1 en más de 350 años. Antes de las recientes observaciones de Goldstone, se sabía muy poco sobre el asteroide.

DOS LÓBULOS

Estas observaciones resuelven las características de la superficie con una resolución de aproximadamente 7,5 metros y revelan que el objeto tiene dos lóbulos redondeados conectados, uno de ellos el doble de grande que el otro. Ambos lóbulos parecen presentar concavidades de decenas de metros de profundidad.

El asteroide 1997 QK1 probablemente sea un “binario de contacto”, uno de las docenas de objetos similares fotografiados por Goldstone. Al menos el 15 % de los asteroides cercanos a la Tierra de más de 200 metros presentan una forma de binario de contacto.

El asteroide está clasificado como potencialmente peligroso, pero no representa un peligro para la Tierra en el futuro previsible. Estas mediciones de Goldstone han reducido considerablemente las incertidumbres sobre la distancia del asteroide a la Tierra y su movimiento futuro durante muchas décadas.