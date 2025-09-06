Alto nivel académico y deportivo proyectan a Los Aztecas UDLAP, hacia una carrera al triunfo en la temporada 2025

Academia. La presentación de Los Aztecas UDLAP.

Con el próximo inicio de la temporada de los 14 Grandes de la ONEFA, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó a su equipo de futbol americano integrado por 69 estudiantes deportistas que defenderán los colores verde y naranja en la Liga Mayor 2025, con la mirada puesta en un desempeño exitoso para demostrar que el equipo conjunta excelencia académica y deportiva, y con la lo impulsar una carrera profesional donde la excelencia deportiva incide en el rendimiento laboral o empresarial.

Con un equipo con más de 70 años de vivir la excelencia de los estudiantes deportistas, quienes trabajan a diario para forjar la leyenda de los Aztecas, la Universidad de las Américas Puebla celebra el regreso del futbol americano y levanta el telón de la temporada 2025 con la presentación ante los medios de comunicación del equipo dirigido por el head coach Raúl Rivera Sánchez, quien aseguró que buscará la consolidación del representativo de la UDLAP tanto en lo académico, como en lo deportivo acorde a la historia. “Los Aztecas son el cuarto equipo más ganador en la historia de la ONEFA y el cuarto equipo más antiguo vigente, por lo que nuestro compromiso es asumir la responsabilidad de dirigirlo y tomar el lugar que nos corresponde: competir en los primeros planos y buscar el campeonato nacional cada temporada”, expresó.

Para lograr el objetivo de consolidación, los Aztecas de la UDLAP cuentan con 69 jugadores de los cuales 3 son mariscales de campo preparados ante cualquier situación, esto vuelve a la ola verde en un equipo con la experiencia necesaria para afrontar escenarios complicados y resolver juegos. Además, se debe resaltar el compromiso por las clases y todo lo relacionado en lo académico, porque algo que distingue a los Equipos Representativos de la UDLAP es su responsabilidad con el estudio. “El compromiso que tomamos desde el primer día como jugadores tiene como prioridad ese título de ser un licenciado o un ingeniero, de organizarte para cumplir, y el de asumir la responsabilidad y el orgullo de pertenecer y de estar aquí en los Aztecas”, afirmó Bruno Mercado Sigala, capitán del Equipo de Futbol Americano y estudiante de la Maestría en Dirección de Negocios de la UDLAP.