En las aves, el colorido de los machos ayuda a predecir su longevidad según un estudio

aves. El colorido de las aves machos ayuda a predecir su longevidad, informa sobre la calidad de cada individuo e influye en la selección de pareja, según se desprende de un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Universidad de Turku (Finlandia), publicado en la revista 'iScience'. Los investigadores han detallado en el estudio que las coloraciones rojas y amarillas que generan los carotenoides -pigmentos que se obtienen a partir de la alimentación- en algunos animales tienen una relación directa con su longevidad. Para llegar a estos resultados, realizaron un metaanálisis a partir de 31 estudios científicos que relacionaban el color de las aves con su supervivencia, que resultó en la relación positiva de estos indicadores. El análisis ha permitido confirmar a su vez que esta relación solo ocurre en los machos, y no en las hembras. El investigador del MNCN, Carlos Alonso Álvarez, ha explicado que la diferencia podría deberse, "entre otras razones", al distinto coste de reproducción entre los sexos. "Las hembras deberían favorecer el uso de carotenoides para proteger al embrión, ya que la yema de huevo los contiene en grandes cantidades, lo que debilita la relación entre la intensidad de la coloración y la longevidad", ha precisado. La investigación analiza aves como la perdiz roja, el faisán común, el carbonero común y el pelícano pardo, entre otras, en cuyo análisis la relación entre ornamentos en la coloración y supervivencia fue consistente tanto en carotenoides amarillos, obtenidos directamente de la dieta, como en ornamentos cuyos pigmentos fueron transformados enzimáticamente por el animal a rojos. Esto sugiere que la asociación se mantiene independiente del mecanismo fisiológico implicado en la producción de ambos tipos. "Los carotenoides son interesantes también por sus propiedades fisiológicas, como antioxidantes e inmunoestimulantes, lo que sugiere un vínculo entre el ornamento y la calidad del individuo que emite la señal", ha destacado la investigadora del MNCN, Judith Morales. En paralelo, la investigación ha demostrado la influencia de la exhibición de los ornamentos coloridos de las aves en la selección sexual, ya que "revelan la calidad del animal que los porta", ha contextualizado la investigadora del MNCN, Ana Ángela Romero Haro. "La intensidad de esos colores en cada individuo ayudaría al animal del sexo opuesto a seleccionar la mejor pareja posible. Por eso, casi siempre se estudian como características físicas relacionadas con la selección sexual", ha aclarado.

El colorido de las aves machos ayuda a predecir su longevidad, informa sobre la calidad de cada individuo e influye en la selección de pareja, según se desprende de un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y la Universidad de Turku (Finlandia), publicado en la revista ‘iScience’.

Los investigadores han detallado en el estudio que las coloraciones rojas y amarillas que generan los carotenoides -pigmentos que se obtienen a partir de la alimentación- en algunos animales tienen una relación directa con su longevidad. Para llegar a estos resultados, realizaron un metaanálisis a partir de 31 estudios científicos que relacionaban el color de las aves con su supervivencia, que resultó en la relación positiva de estos indicadores.

El análisis ha permitido confirmar a su vez que esta relación solo ocurre en los machos, y no en las hembras. El investigador del MNCN, Carlos Alonso Álvarez, ha explicado que la diferencia podría deberse, “entre otras razones”, al distinto coste de reproducción entre los sexos. “Las hembras deberían favorecer el uso de carotenoides para proteger al embrión, ya que la yema de huevo los contiene en grandes cantidades, lo que debilita la relación entre la intensidad de la coloración y la longevidad”, ha precisado.

La investigación analiza aves como la perdiz roja, el faisán común, el carbonero común y el pelícano pardo, entre otras, en cuyo análisis la relación entre ornamentos en la coloración y supervivencia fue consistente tanto en carotenoides amarillos, obtenidos directamente de la dieta, como en ornamentos cuyos pigmentos fueron transformados enzimáticamente por el animal a rojos. Esto sugiere que la asociación se mantiene independiente del mecanismo fisiológico implicado en la producción de ambos tipos.

“Los carotenoides son interesantes también por sus propiedades fisiológicas, como antioxidantes e inmunoestimulantes, lo que sugiere un vínculo entre el ornamento y la calidad del individuo que emite la señal”, ha destacado la investigadora del MNCN, Judith Morales.

En paralelo, la investigación ha demostrado la influencia de la exhibición de los ornamentos coloridos de las aves en la selección sexual, ya que “revelan la calidad del animal que los porta”, ha contextualizado la investigadora del MNCN, Ana Ángela Romero Haro.

“La intensidad de esos colores en cada individuo ayudaría al animal del sexo opuesto a seleccionar la mejor pareja posible. Por eso, casi siempre se estudian como características físicas relacionadas con la selección sexual”, ha aclarado.