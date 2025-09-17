Proyectan en la UABJO la película animada K-Pop Demon Hunters

La Secretaría de Vinculación, la Dirección de Arte y Cultura de la UABJO y el colectivo Cinema Hormiguero invitan a la proyección especial de la película animada K-Pop Demon Hunters, que tendrá lugar este 18 de septiembre a las 14:30 horas en la Sala de Videoarte del DAC UABJO.

La actividad forma parte de la agenda cultural que la universidad promueve con el propósito de ofrecer a la comunidad estudiantil y al público en general una amplia variedad de expresiones artísticas y cinematográficas. En esta ocasión, se presentará una cinta que combina dos fenómenos de alcance global: el furor del K-Pop y las historias de acción fantástica.

K-Pop Demon Hunters es una producción de animación que narra las aventuras de un grupo de jóvenes estrellas del pop coreano que, además de conquistar escenarios con su música y coreografías, deben enfrentar una misión secreta: combatir a fuerzas demoníacas que amenazan al mundo. La película destaca por su propuesta visual, el dinamismo de la animación digital y la integración de la música como elemento narrativo central.

Con esta función, la UABJO busca aceRcar a su comunidad universitaria a manifestaciones culturales contemporáneas que dialogan con públicos jóvenes y que, al mismo tiempo, se han convertido en parte de la industria creativa global. Asimismo, la actividad pretende fomentar el gusto por el cine animado como una forma de arte que explora nuevas estéticas, relatos y técnicas de producción.

La proyección contará con acceso libre hasta completar aforo, ofreciendo así un espacio de encuentro para estudiantes, docentes y público interesado en explorar la cultura pop internacional desde la perspectiva cinematográfica.

La Dirección de Arte y Cultura de la UABJO, ubicada en el Edificio José Vasconcelos en Ciudad Universitaria, ha reiterado su compromiso de seguir impulsando actividades abiertas a la sociedad, con propuestas diversas que enriquecen el panorama artístico y fortalecen el vínculo de la universidad con la comunidad.

La invitación está abierta para todos aquellos que deseen disfrutar de esta experiencia audiovisual distinta, donde la música, la animación y la acción se unen en una historia vibrante que refleja el poder del entretenimiento como vehículo cultural