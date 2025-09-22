UAT Anuncia el 14° Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025

Con el propósito de celebrar la riqueza cultural y mantener vivas las tradiciones de México, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevará a cabo el 14° Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025, del 26 al 28 de septiembre en Ciudad Victoria.

En esta edición participarán el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, el Ballet Folklórico Universitario de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara y como anfitrión el Ballet Folklórico de la UAT, quienes ofrecerán al público un espectáculo lleno de música, danza y color.

La inauguración será el viernes 26 de septiembre a las 12:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, con acceso libre para toda la comunidad universitaria, sin necesidad de boleto. Posteriormente, las funciones se realizarán en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón:

UAT Anuncia el 14° Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2025

Sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas

Domingo 28 de septiembre a las 19:00 horas (clausura)

Los boletos ya están disponibles en la Dirección de Cultura y Arte de la UAT, Radio UAT y en las taquillas del Teatro Amalia, con el llamado a la comunidad a no perderse esta gran fiesta universitaria.

El Festival del Folklor Universitario se ha consolidado como un espacio de encuentro entre las expresiones artísticas de distintas universidades del país, reafirmando la importancia de difundir y preservar el patrimonio cultural a través de la danza tradicional mexicana.