Nueva familia ancestral del cocodrilo con dientes únicos

Cocodrilo Una representación artística de Thikarisuchus xenodentes, un crocodiliforme extinto del Cretácico de Montana. (- DANE JOHNSON/MUSEUM OF THE ROCKIES)

Una nueva familia de crocodiliformes con dientes envainados, endémica del Cretácico de Norteamérica y hasta ahora desconocida, ha sido descubierta en fósiles excavados en el suroeste de Montana.

Thikarisuchus xenodentes, cuyos restos fueron encontrados en 2021 en la Formación, y han sido ahora descritos en un artículo publicado en Journal of Vertebrate Paleontology, vivió hace unos 95 millones de años. Con una longitud de no más de 60 cm desde la nariz hasta la punta de la cola, el joven Elton (como ha sido denominado por los paleontólogos que lo gan estuadiado tenía aproximadamente el tamaño de un lagarto grande.

De haber llegado a la madurez, no habría medido más de 90 cm, mucho más pequeño que la mayoría de los miembros del clado Neosuchia, al que pertenecen este y sus parientes lejanos, según informó en un comunicado David Varricchio, profesor de paleontología de la Universidad Estatal de Montana y autor principal del estudio.

Este clado incluye a los crocodilianos modernos y a sus parientes extintos más cercanos, casi todos carnívoros semiacuáticos o marinos con dientes simples y cónicos

Elton, en cambio, vivía en tierra, probablemente alimentándose tanto de plantas como de insectos o pequeños animales gracias a su variedad de dientes especializados y de diferentes formas. Su anatomía única revela que pertenecía a una nueva familia de crocodiliformes, endémica del Cretácico de Norteamérica, hasta entonces desconocida.

Este animal extinto ha aportado nueva información sobre la paleoecología del ecosistema de Blackleaf y sobre los patrones evolutivos en el árbol genealógico de los cocodrilos.