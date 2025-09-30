UDLAP celebra la música en Veracruz con el espectáculo Viaje Musical

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentará en el Teatro Francisco Javier Clavijero el concierto “Viaje Musical: danzas, sones, tangos y canciones”, un espectáculo que tendrá lugar el próximo 2 de octubre de 2025 a las 19:00 horas, en conmemoración del 70 aniversario de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz.

El programa reunirá a artistas UDLAP junto con la Orquesta Sinfónica Daniel Ayala, ofreciendo al público un recorrido sonoro que fusiona géneros y estilos como danzas, sones tradicionales, tangos y canciones populares, en un evento pensado para celebrar la diversidad cultural a través de la música.

La entrada será gratuita, y las cortesías podrán solicitarse al correo informes.nuevoingreso@udlap.mx o vía WhatsApp al 222 160 6619.

Con este concierto, la UDLAP reafirma su compromiso con la difusión cultural y artística, sumándose a la conmemoración de una de las instituciones más emblemáticas en la formación artística del estado de Veracruz.