Por Eidalid López Pérez
UDLAP celebra la música en Veracruz con el espectáculo Viaje Musical

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentará en el Teatro Francisco Javier Clavijero el concierto “Viaje Musical: danzas, sones, tangos y canciones”, un espectáculo que tendrá lugar el próximo 2 de octubre de 2025 a las 19:00 horas, en conmemoración del 70 aniversario de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz.

El programa reunirá a artistas UDLAP junto con la Orquesta Sinfónica Daniel Ayala, ofreciendo al público un recorrido sonoro que fusiona géneros y estilos como danzas, sones tradicionales, tangos y canciones populares, en un evento pensado para celebrar la diversidad cultural a través de la música.

La entrada será gratuita, y las cortesías podrán solicitarse al correo informes.nuevoingreso@udlap.mx o vía WhatsApp al 222 160 6619.

Con este concierto, la UDLAP reafirma su compromiso con la difusión cultural y artística, sumándose a la conmemoración de una de las instituciones más emblemáticas en la formación artística del estado de Veracruz.

