Las algas y sus propiedades neuroprotectoras

Cindi. Cindy Dávalos Quintana, estudiante de posgrado del Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” M.C. Cindy Dávalos Quintana, estudiante de posgrado del Cibnor, con el tema “El potencial neuroprotector de compuestos obtenidos a partir de algas”.

Cindy Dávalos, estudiante de posgrado del Cibnor nos platica hoy del proyecto de investigación en el que está participando, se trata de evaluar el potencial neuroprotector de compuestos obtenidos a partir de algas.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.