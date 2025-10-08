La UAdeC impulsa la cultura con actividades artísticas durante octubre

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural (DPC), anunció una amplia cartelera de eventos para el mes de octubre, con el objetivo de fomentar la expresión artística, la formación creativa y la participación de la comunidad universitaria en actividades culturales.

Las actividades estarán distribuidas entre las Unidades Sureste, Norte y Laguna, y se encuentran abiertas tanto para estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, como para el público en general, fortaleciendo así el vínculo entre la UAdeC y la sociedad coahuilense.

El programa inicia el jueves 9 de octubre a las 11:00 horas con la Exposición colectiva “Encuentro de Expresión Artística Universitaria”, que tendrá lugar en la Infoteca de la Salud. En este evento participarán alumnos y docentes de distintas disciplinas, quienes presentarán obras que reflejan la diversidad y talento creativo existente dentro de la comunidad universitaria. La muestra busca destacar la importancia del arte como medio de comunicación y expresión de las realidades sociales, emocionales y culturales de los jóvenes.

Posteriormente, los Sábados 18 y 25 de octubre, en punto de las 12:00 horas, se impartirá el Curso de Fotografía con Móvil, a cargo del fotógrafo Esteban Sosa, en el Recinto Cultural “Aurora Morales de López”. La capacitación está dirigida a todas las personas interesadas en aprovechar las herramientas de sus teléfonos inteligentes para capturar imágenes de calidad artística. Las inscripciones y mayores informes están disponibles vía WhatsApp al número 844 353 95 05.

De igual forma, en la Unidad Laguna, el jueves 9 de octubre a las 11:00 horas, se llevará a cabo la final regional del Concurso Universitario de Oratoria, que tendrá como sede la Infoteca “León Felipe” de Ciudad Universitaria. En esta etapa, estudiantes de diferentes facultades competirán demostrando su talento para la comunicación oral, la argumentación y la expresión de ideas, habilidades clave en la formación integral promovida por la UAdeC.

La Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con la difusión cultural y el fortalecimiento del arte como parte esencial de la educación universitaria. La Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural invita a la comunidad a participar activamente y disfrutar de las propuestas que buscan enriquecer la vida académica y social a través del arte, la palabra y la creatividad.