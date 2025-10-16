UniFest Vol. #1: la música une a las universidades

Este jueves 16 de octubre de 2025, el Teatro Daniel Ayala Pérez será el escenario de la primera edición del UniFest Vol. #1, un Festival Musical Interuniversitario que reunirá el talento de jóvenes artistas de distintas instituciones educativas. El evento comenzará a las 8:00 de la noche y la entrada será gratuita para todos los asistentes que se registren previamente en bit.ly/RegistroUniFestVol1.

El UniFest nace con el propósito de fortalecer los lazos entre comunidades universitarias a través de la música, ofreciendo un espacio para disfrutar, cantar y celebrar la diversidad creativa que surge en las aulas. Durante la jornada, agrupaciones y solistas presentarán repertorios que van desde el rock y el pop hasta propuestas originales de fusión y música alternativa, reflejando la riqueza del talento estudiantil.

Con esta iniciativa, las universidades participantes buscan fomentar la colaboración artística y el intercambio cultural, brindando a los jóvenes una plataforma para mostrar su trabajo ante un público amplio. El UniFest Vol. #1 promete ser una noche vibrante de convivencia, energía y unión universitaria, donde la música se convierte en el punto de encuentro que trasciende los muros académicos.